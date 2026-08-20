Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a fait le tour du marché, à Tivaouane, pour s’enquérir de la disponibilité des condiments et des prix pratiqués, à quelques encablures du Gamou prévu la semaine prochaine.

En prélude au Gamou de Tivaouane, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a effectué une visite de terrain dans plusieurs points de distribution de la cité religieuse. Accompagné de ses services, il a notamment évalué les stocks disponibles, le niveau des prix ainsi que la qualité des principales denrées de consommation.

À l’issue de cette tournée, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la situation du marché. « Le Gamou est l’un des événements les plus importants du Sénégal. Le rôle du ministère du Commerce est de s’associer à cette grande fête religieuse, notamment en veillant à une forte disponibilité des denrées alimentaires et à des prix abordables pour les populations, particulièrement les plus vulnérables », a-t-il déclaré.

Serigne Guèye Diop a également insisté sur l’importance du contrôle de la qualité des produits, notamment leur date de péremption, afin de garantir la sécurité des consommateurs pendant cette période de forte demande.

Parmi les produits examinés, l’oignon occupe une place importante. Le ministre a constaté la présence de quantités jugées suffisantes, provenant notamment des zones des Niayes et de Potou, ainsi que de différentes régions du pays. Les prix observés se situent autour de 8 500 francs CFA le sac ; un niveau qu’il considère comme rassurant comparativement aux périodes précédentes.

Le ministre a par ailleurs salué les efforts consentis par les producteurs et les acteurs de la filière pour renforcer les capacités de stockage, notamment grâce au froid. Un dispositif qu’il considère comme essentiel pour assurer une alimentation régulière du marché et éviter les fortes fluctuations des prix.

La pomme de terre, autre produit de grande consommation, présente également une situation jugée satisfaisante. Serigne Guèye Diop a relevé la présence sur le marché de différentes variétés en provenance notamment de Mbane et de la Vallée du fleuve Sénégal. « Les prix que j’ai vus sont rassurants. On est aux alentours de 9 500 francs CFA et les prix sont également très abordables. On a vu que la qualité est très importante », a souligné le ministre.

Cette disponibilité est d’autant plus importante que l’arrivée du Gamou entraîne traditionnellement une hausse de la demande en produits alimentaires, en raison de l’affluence de milliers de fidèles dans la cité religieuse.

Vers une ouverture du marché

Ensuite, le ministre de l’Industrie et du Commerce a évoqué la stratégie adoptée cette année pour assurer l’approvisionnement du marché. Celle-ci repose notamment sur l’écoulement prioritaire de la production locale. « Cette année, nous avons laissé tous les producteurs des Niayes, tous les producteurs de Potou, écouler leurs productions », a-t-il expliqué, rappelant que cette approche avait déjà été mise en œuvre lors de la Tabaski et tout au long de l’année.

Selon Serigne Guèye Diop, cette stratégie a permis de mieux valoriser la production nationale tout en assurant un approvisionnement régulier du marché.

À l’en croire, à l’occasion du Gamou et durant la période actuelle, le marché devrait continuer à être principalement alimenté par la production locale. « Nous pensons que le marché a été bien approvisionné et nous allons voir dans les prochaines semaines comment ouvrir le marché », a-t-il assuré.

La tournée du ministre traduit ainsi la volonté des autorités de suivre de près l’évolution des marchés à l’approche des grands événements religieux, avec un double objectif : garantir la disponibilité des denrées essentielles et préserver l’accessibilité des prix pour les consommateurs.

NDEYE DIALLO (THIES)