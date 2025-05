Barthélemy Dias a lancé son mouvement politique Sénégal Binu Bokk’’. Critiquant le gouvernement, il dit se battre pour l'équité et la liberté.

‘’Q uelque chose s'est brisé dans notre contrat national. Quelque chose s'est cassé entre l'État et son peuple et ce n'est ni un discours ni une promesse de plus qui collera les morceaux ’’, a déclaré Barthélemy Dias. Il procédait au lancement de son mouvement politique, le jour même où le parti au pouvoir organisait un dialogue national.

L’ancien membre de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall entend poser un acte de vérité, de foi et d'amour. ‘’ Le Sénégal souffre, mais sa souffrance n'est pas abstraite ’’, a regretté Barthélemy Dias. Il estime que l’actuel gouvernement tente de maquiller cette souffrance qui s'épaissit avec des courbes de croissance dues à l’exploitation du pétrole et du gaz. ‘’On dit que ‘ le pays les monte ’ . Oui, ils montent. Mais pour qui ? Pour les puissants qui s'enrichissent sans partager. Pour ceux qui ont confisqué l'État comme on confisque un héritage. Cette croissance ne nourrit pas ’’, a soutenu M. Dias.

‘’Quand le mal a toutes les audaces, les audaces de mentir, manipuler, trahir, emprisonner, décevoir, le bien doit avoir tous les courages. Le courage de la vérité, l'équité de la liberté. Parce que, mes chers compatriotes, sans liberté, il n'y a point de démocratie’’, a ajouté le leader du mouvement Sénégal Binu Bokk. Il parle d’une levée d'objectivité et de fraternité. Sa conviction est que le Sénégal est à une croisée échelon. Et qu ’ il n'y aura pas de salut sans un peuple rassemblé, éveillé, exigeant et indomptable. Sénégal Binu Bokk est pour lui une promesse : celle d'écouter avant d'imposer. Celle d'un Sénégal plus juste, plus humain et plus libre. ‘’ Le Sénégal ne tombera pas. Il y a une voix et une main pour le relever ’’, a dit Barthélemy Dias.

‘’Je suis venu (...) non pour dominer un peuple, mais pour faire entendre un appel, un appel (...), un appel calme, mais ferme, un appel du cœur, un appel de lucidité, un appel de sérénité, mais surtout un appel de responsabilité’’, a déclaré Barthélemy devant une pléthore de militants. Il souligne qu’il n’a pas de miracle à vendre, ni de baguette magique, mais a une ‘’certitude brûlante’’: ‘’Ce pays ne changera que si nous changeons notre manière de le regarder, de le toucher, de le porter et surtout de l'aimer.’’ Il en appelle aux enseignants sans craie, aux médecins sans moyens, aux jeunes sans emploi, aux chômeurs, aux femmes ‘’sans justice’’, aux retraités sans repos, aux paysans sans semences, aux pêcheurs sans assistance, aux commerçants ‘’asphyxiés’’, aux fonctionnaires ‘’humiliés pour avoir dit non’’, aux artistes sans scènes, aux talibés sans sandales, aux scientifiques sans labos, aux artisans sans ateliers. ‘’A toutes ces âmes oubliées, brisées, debout malgré tout, c'est pour vous que je lance ce mouvement. Un mouvement né de la fatigue d'attendre’’ a appelé l’ancien membre du Parti socialiste (PS) de Khalifa Sall. Pour lui, son mouvement est né du refus de courber l'échine.

BABACAR SY SEYE