Les départs de jeunes migrants clandestins ont repris de plus belle sur les côtes du Sénégal. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et d’information sur les conséquences désastreuses de l’émigration irrégulière, ils continuent de braver la mort pour regagner illégalement l'Europe. Dans la nuit du dimanche au lundi derniers, la Section de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis a intercepté une embarcation à Gandiole avec, à son bord, près de 88 migrants clandestins.

Exploitant une information anonyme sur la présence douteuse d'une pirogue sur la plage du village de Gandiole (département de Saint-Louis), les hommes en bleu de la Section de recherches de la gendarmerie de Saint-Louis y ont effectué une descente pour constater de visu les mobiles de cette présence suspecte. Une descente qui leur a permis de cueillir sur place près de 90 candidats à l'émigration irrégulière, du matériel de navigation et des denrées alimentaires. Interrogées sur les raisons de leur présence et le matériel trouvé dans l'embarcation, les 88 personnes ont unanimement reconnu leur intention de voyager clandestinement vers l'Europe.

Mais après 72 heures de garde à vue et d'audition à la gendarmerie, 82 personnes ont été libérées. À en croire des sources proches de l'enquête, elles sont considérées comme des victimes du voyage clandestin. Raison pour laquelle les enquêteurs ont estimé qu’il n'est pas nécessaire de les présenter au procureur et les ont laissé rentrer chez elles. D'après toujours les gendarmes enquêteurs, les 82 candidats clandestins libérés ont payé entre 400 et 500 mille francs CFA pour regagner l'Europe. Selon certains d’entre eux, ils ont passé plus d'une semaine à tourner en rond dans l'océan. D'ailleurs, c'est par crainte pour leur vie qu’ils ont obligé les capitaines à revenir sur la terre ferme. Un point de chute qui se trouve être le village de Gandiole où ils ont été arrêtés par la gendarmerie.

Six convoyeurs et capitaines sont d’ailleurs toujours entre les mains des enquêteurs. Ils vont être présentés au parquet au plus tard vendredi. Selon notre source, la procédure d'enquête est en cours pour déterminer réellement le rôle joué par ces supposés convoyeurs dans le voyage.

À rappeler que ces migrants clandestins ont été arrêtés par les unités de recherches appuyées par l’Escadron de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Saint-Louis. Les hommes en bleu ont aussi saisi trois moteurs hors-bords, soixante bidons remplis d'essence et un GPS.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS