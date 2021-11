La commune et le département de Saint-Louis ne sont pas épargnés des nombreuses querelles d’investitures pour les Locales de janvier 2022. La guerre de positionnement fait rage au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar tout comme l’opposition. Dans la vieille cité de Ndar, BBY s’est fissurée en deux camps rivaux, tandis que la paix des braves notée dans la coalition Yewwi Askan Wi a volé en éclats, depuis l’annonce de l’investiture du jeune ‘’khalifiste’’ Abba Mbaye à la tête de la mairie de Saint-Louis. Une situation qui annonce de palpitantes joutes électorales dans la capitale du Nord.

C’est sans surprise que le président Macky Sall a validé la candidature du maire sortant de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, pour briguer un second mandat. Mais si la coalition Benno Bokk Yaakaar a toujours remporté les élections à Saint-Louis depuis 2012, les Locales de janvier 2022 ne seront pas de tout repos pour le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement pour gagner un second mandat à la tête de la municipalité. En dehors de la montée en puissance des candidats de l’opposition qui gagnent du terrain, il aura également en face de lui un responsable de l’APR, le professeur Mary Teuw Niane. Ce dernier a fait fi des directives du président de l’APR et a fini de défier l’autorité de la coalition Benno Bokk Yaakaar en maintenant sa candidature pour la mairie de Saint-Louis.

Pour l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur qui n’exclut aucune alliance avec l’opposition ou la société civile, ‘’ce n’est pas au président de République de désigner aux Saint-Louisiens leur futur maire’’. Une concurrence entre deux ténors de la même formation politique (APR) qui risque de se payer très cher par la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des élections locales de janvier 2022. Même si beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, on se souvient qu’en 2014, le candidat Mansour Faye, porté par la coalition BBY unie, avait remporté difficilement les élections locales devant l’opposition d’alors conduite par l’ex-député libéral Ameth Fall Braya, Cheikh Bamba Dièye, entre autres. Alors qu'en sera-t-il en janvier 2022, avec la candidature du professeur Mary Teuw Niane qui peut beaucoup puiser dans les rangs de la mouvance présidentielle à Saint-Louis ?

Toutefois, le maire sortant, par ailleurs coordonnateur départemental de l’APR peut compter sur son bilan à la tête de la municipalité de Saint-Louis pour mener une bonne campagne. ‘’La double candidature de l’APR aux prochaines Locales peut porter un lourd préjudice à la BBY face à l'opposition. Qu’on le veuille ou non, Le Pr. Niane a beaucoup de sympathie et d’estime à Saint-Louis, mais Mansour Faye a des arguments valables pour regagner encore la confiance de ses administrés. Puisque lui aussi a fait de nombreuses réalisations dans la commune. Mieux, il bénéficie de l'appui de la bonne frange des partis et mouvements politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar/Saint-Louis’’, a expliqué l’analyste politique Babacar Diop.

La coalition Yewwi Askan Wi ‘’écorchée’’ aussi

Mais le ministre-maire peut également compter sur l’ancien lieutenant de son rival ‘’juré’’, Bamba Fall, qui a rejoint son camp avec sa base politique. Au foyer de Ngallèle (fief de Mary Teuw Niane) où ils se sont donné rendez-vous, les militants et sympathisants de l’ingénieur polytechnicien et responsable de l’APR, Bamba Fall, ont déclaré à qui veut l’entendre qu’ils ont définitivement quitté la tendance de l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur pour soutenir la seconde candidature de Mansour Faye à la mairie de Saint-Louis.

Ce n’est pas seulement dans Benno Bokk Yaakaar où on tire entre responsables de la même mouvance. A la coalition Yaw de l’opposition également, on ne se fait pas de cadeau. Dans la capitale du Nord, sauf retournement de dernière minute, le choix du jeune leader socialiste et ‘’khalifiste’’ pour briguer la mairie, est fortement contesté par les souteneurs de l’ancien édile de la commune, le député Bamba Dièye. Pour ces derniers, la Commission départementale des investitures de la coalition Yewwi Askan Wi/Saint-Louis n’a validé aucune candidature, faute d’accord. ‘’Pour faire face à la mouvance présidentielle à Saint-Louis, il faut un candidat charismatique, expérimenté et bien implanté politiquement. Des critères sont réunis par le député Cheikh Bamba Dièye. Il a été ministre de la République, maire de la ville, deux fois parlementaire et chef de parti politique. Donc, un choix ne peut être meilleur que lui. Nous osons espérer que la commission nationale confirmera ce choix pour débarrasser Saint-Louis et les Saint-Louisiens de la mauvaise gestion de Mansour Faye’’, a déclaré Abdoulaye Ndiaye, le responsable communal du FSD/BJ. Un avis qui est loin d’être partagé par les militants d’Abba Mbaye. Pour les supporteurs du responsable communal du mouvement politique de Khalifa Sall, la base a tranché et son choix s’est porté sur leur leader. ‘’Le procès-verbal d’investiture de la coalition départementale est sans équivoque : Ababacar Abba Mbaye a obtenu 91% de consensus contre 9 seulement pour le leader du FSD/BJ Cheikh Bamba Dièye. Qu’il arrête de jouer à la ruse avec les populations. Les Saint-Louisiens l’ont pratiqué et savent de quoi il est capable. Il a fait son temps. Les populations souhaitent un vent de jeunesse à la tête de la mairie de Saint-Louis et elles l’ont clairement exprimé aux investitures’’, a répliqué Abba Ndoye, un lieutenant du responsable du service social de la mairie de Dakar. Une guerre larvée des coalitions Yaw et BBY qui peut largement profiter aux candidats de la coalition Wallu Askan Wi, Mayoro Faye du PDS et Ameth Fall Braya soutenu par le mouvement Guem Sa Bopp de Bougane Guèye Dany.

Les socialistes se boxent au conseil départemental

Pour le poste de président du Conseil départemental de Saint-Louis, deux tendances du Parti socialiste se dessinent pour contrôler la collectivité locale. Depuis quelques jours, les deux camps se tirent dessus comme de petits enfants par presse interposée. Entre le Dr Ahmadou Dia et le président sortant Me Moustapha Mbaye, chacun revendique la légitimité de sa candidature. Pour les militants et autres soutiens du responsable socialiste de Diamaguène, on doit respecter le choix de la base. ‘’Le Dr Dia est incontournable dans le département. Sur les 29 coordinations de la collectivité locale, les 22 lui sont favorables. Donc, il tient sa légitimité de la base. Sans le Dr Ahmadou Dia, Benno Bokk Yaakaar ne peut pas gagner.

Il est le candidat idéal du Parti socialiste au Conseil départemental de Saint-Louis’’, a avancé la responsable des jeunesses socialistes de Saint-Louis, Marième Camara. Des arguments balayés par les amis de l’actuel président du conseil départemental. Face à la presse, la tendance de Me Mbaye a révélé que le choix du PS n’est autre que leur mentor. ‘’Maitre Moustapha Mbaye a fait ses preuves à la tête du conseil départemental. Son bilan plaide largement en sa faveur. C’est pourquoi le président Macky Sall et la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, ne se sont pas trompés de casting, en le reconduisant comme candidat au conseil départemental. C’est normal, quand on va vers des élections, que chaque responsable lève sa main pour être choisi. Mais si le choix est fait, il faut l’accepter et se ranger derrière le candidat de la coalition. Je salue la fermeté de notre secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye, mais aussi la sagesse du président Macky Sall qui l'a suivie avant de m’envoyer ici pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Saint-Louis’’, a signalé Me Moustapha Mbaye.

Des querelles et dissensions de la coalition présidentielle qui ouvrent de grands boulevards aux candidats de l’opposition. En profiteront-ils ? Les prochains mois nous édifieront.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)