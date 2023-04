Après Idrissa Seck et son parti Rewmi, un autre allié politique quitte le président Macky Sall et le navire Benno Bokk Yaakaar. Il s'agit du Dr Moustapha Fall, leader du Mouvement national patriotique (MNP) qui a déclaré hier, à Boubacar Médina Baye (commune de Mpal) sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Occasion qu'il a saisie pour dénoncer le mal profond et la politique politicienne que vivent quotidiennement les Sénégalais.

Dr Moustapha Fall lâche les amarres de la coalition BBY et se projette sur l'élection présidentielle 2024. Pour le leader du Mouvement national patriotique MNP "Galgui", une évaluation sereine et juste de leur action politique au sein de Benno Bokk Yaakaar montre un mal profond qui mérite une attention et des actions pour sauver le Sénégal. "La politique a mis un coup d'arrêt à notre projet commun de vivre-ensemble autour des actions éthiques, morales, de justice sociale. Les populations souffrent et manquent de tout. L'espoir est perdu et le rêve n'est plus permis et toutes les violences s'installent parce que dictées par un instinct de survie", a déploré Dr Fall.

Une situation qui mérite une action, si on veut changer la donne. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, "j'ai choisi de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle 2024, ici à Boubacar Médina Baye, dans la commune de Mpal’’.

En tant que leader politique et candidat à la Présidentielle, Dr Moustapha Fall exige des autorités le respect au droit de participation de tous les Sénégalais qui le désirent. "La course aux suffrages des Sénégalais doit être libre et sans entraves où le parrainage est utilisé pour aller dans la sélection, la justice souvent manipulée pour éliminer des candidats. Nous exigeons également le respect de la Constitution qui stipule que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs", a soutenu le président du Mouvement national patriotique MNP "Galgui". Avant d'inviter les populations, surtout les jeunes, à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et d'être très attentifs aux programmes proposés par les candidats.

Sous les applaudissements de ses nombreux militants et sympathisants, le candidat du MNP propose pour 2024 une approche nouvelle, une approche des valeurs que seule la foi peut faire. "Le handicap majeur de la démocratie hérité des Occidentaux est d'écarter la religion dans le fonctionnement de nos institutions. Alors que la religion est le moteur de la démocratie, comme l'ont déjà soutenu d'autres grands penseurs. D'ailleurs, dans mon programme qui sera présenté prochainement aux Sénégalais, on laisse une importante place à la religion et à l'enseignement religieux dans nos écoles publiques. Parce que nous voulons qu'en classe de terminale, l'élève soit un bon citoyen épris de valeurs ", a souligné Dr Moustapha Fall.

Il rappelle que pour avoir un développement sérieux de notre pays, il faut se débarrasser de l'héritage postcolonial en repensant notre propre modèle. "J'affirme ici que le changement est possible, mais il se fera que si réellement nous voulons changer. Alors, faisons le premier pas et faisons une introspection pour voir si nous méritons nos actuels dirigeants. Si c'est non, voici une main tendue pour un véritable changement pour un Sénégal prospère et une Afrique riche", a déclaré le candidat du MNP" Galgui".

Avant d’ajouter qu'il tend la main pour une grande coalition de programmes qui sera le seul engagement envers le peuple sénégalais, au-delà de leurs personnes et de leurs besoins égoïstes de diriger.

Docteur Moustapha Fall a aussi profité de l'occasion pour inaugurer le marché construit sur fonds propres à Boubacar Médina Baye et gracieusement offert aux populations locales.

