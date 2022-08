Vingt-quatre heures après la défaite de la liste départementale de la coalition BBY/Saint-Louis, la tête de liste départementale de BBY, Mansour Faye, a fait face à la presse. Une occasion qu’il a saisie pour remercier les populations qui leur ont fait confiance aux élections législatives du 31 juillet dernier et rappeler sa détermination à se relever de la déconvenue subie dans la capitale du Nord.

Entouré des responsables de l'APR et des alliés de la mouvance présidentielle, la tête de liste départementale de BBY a félicité chaleureusement l’intercoalition Yewwi-Wallu pour sa victoire, avant de remercier les populations des cinq communes du département de Saint-Louis.

Pour lui, en attendant la proclamation définitive des résultats provisoires, il se dessine une avance pour l’intercoalition Yewwi-Wallu, notamment dans les communes de Saint-Louis et de Ndiébène-Gandiole.

En revanche, a-t-il signalé, dans les communes de Mpal, Fass Ngom et Gandon, les populations ont encore porté leurs choix sur la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Raison pour laquelle Mansour Faye a soutenu prendre acte de ces résultats qui traduisent le choix des Saint-Louisiens.

‘’Une analyse rigoureuse et sans complaisance sera faite et les conclusions seront tirées, notamment dans la commune de Saint-Louis", a déclaré Mansour Faye. Pour la tête de liste départementale de BBY/Saint-Louis, le choix des Saint-Louisiens doit être respecté et compris à la hauteur de l’enjeu de ces élections législatives pour le département. "Ces résultats n’entament en rien notre engagement et notre détermination à faire de Saint-Louis un pôle de développement économique qui portera notre émergence. Les populations du département ont envoyé un signal fort, mais je tiens à leur dire que ma principale préoccupation reste et demeure plus que jamais le rayonnement de Saint-Louis à travers le monde. Saint-Louis reste la seule préoccupation qui vaille et son devenir nous interpelle tous", a martelé le ministre Mansour Faye.

A en croire le leader départemental de l'APR, rien ne sera épargné pour consolider la même dynamique qui l’a toujours habité et pour laquelle il a porté haut et partout le plaidoyer de la ville tricentenaire et de son département.