Le lancement de la Semaine nationale de la santé mère-enfant a été saisi par les autorités administratives, locales et les acteurs communautaires pour se mobiliser autour des autorités sanitaires. Sous la présidence du préfet de Saint-Louis, ils se sont engagés à booster les excellents résultats réalisés par la région dans le domaine de la santé reproductive et à maintenir son bon rang sur l'échiquier national.

Pour l’autorité préfectorale, l’engagement de la communauté est rassurant pour baisser encore le taux mortalité maternelle et pour préserver la santé de la mère et de l’enfant. ‘’Les indicateurs de la région sont assez flatteurs et satisfaisants, mais cela ne doit pas nous pousser à dormir sur nos lauriers. Mais nous sommes rassurés par la forte mobilisation des communautés avec les ‘Badiénou Gokh’, les agents relais et les religieux aussi. Les acteurs communautaires sont incontournables dans ce processus de la santé de la mère et de l'enfant. Leur rôle est prépondérant dans la sensibilisation. Ils sont impliqués et nous leur donnons tous les gages nécessaires pour que cette semaine soit réussie, au niveau de la région de Saint-Louis’’, a déclaré Abdou Khadre Dieylani Ba.

Il a invité les acteurs de tout bord à intensifier la communication et les échanges auprès des populations, pour une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant.

Pour la représentante du médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, docteur Oumy Kaltom Boh, il faut renforcer la sensibilisation durant la semaine pour faire face aux cas d’hémorragies qui sont la première cause des décès maternels au niveau de la région de Saint-Louis. ‘’Le plus important, c'est le plaidoyer auprès de ces communautés, auprès des associations pour l'organisation des journées de dons de sang dans les quartiers et lieux publics. Nous devons travailler et sensibiliser davantage pour que les populations aient l’habitude de donner de leur sang. Mais la Semaine de la santé mère-enfant doit être également une opportunité pour parler avec la communauté sur les avantages de la promotion de la santé de la reproduction’’, a plaidé Dr Boh. Pour elle, c'est important de coupler les activités de la santé mère-enfant et la planification familiale. ‘’La région de Saint-Louis a de très bons résultats par rapport à la planification. Mais il est bon de les renforcer afin d'éviter les grossesses rapprochées pour une meilleure santé pour les femmes enceintes. Donc, il est important de rendre disponibles ces produits de planification au niveau de la région pour pallier ce problème. Durant toute la semaine, les équipes et les prestataires seront sur le terrain à travers la sensibilisation, des journées de consultations gratuites, des journées d'offres au niveau de la communauté’’, a conclu le docteur Oumy Kaltom Boh.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS