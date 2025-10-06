Les Douanes sénégalaises intensifient les opérations de lutte contre le faux monnayage et les trafics illicites de toutes sortes sur toute l'étendue du territoire national, avec deux saisies importantes effectuées entre Dakar et Kaffrine.

La Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes informe que d'importants lots de médicaments et de billets noirs ont été saisis à Dakar et à Koungheul, dans la région de Kaffrine. Selon la note parvenue à la rédaction d'EnQuête, la Brigade mobile des Douanes de Pikine, rattachée à la Subdivision des Douanes de Dakar-extérieur (Direction régionale Ouest), a mis la main sur 19 000 billets noirs, dont 10 000 billets en coupures de 500 euros et 9 000 billets de même nature en coupures de 200 euros.

La saisie a été réalisée aux HLM Grand-Médine sur trois individus dont un ressortissant d'un pays limitrophe et deux de nationalité sénégalaise. Cette saisie, selon le document, a été rendue possible grâce à la mise en place d'un dispositif performant alliant renseignement et filature. En procédant à l'interruption du processus de lavage desdits billets, les agents des Douanes ont mis hors circuit de grosses quantités de faux billets et hors d'état de nuire ces criminels qui auraient pu causer de graves dommages à l'économie nationale.

En outre, la Brigade mobile des Douanes de Koungheul et le Poste des Douanes de Makka Gouye, rattachés à la Subdivision des Douanes de Kaffrine (Direction régionale des Douanes du Centre), ont procédé à d'importantes saisies de faux médicaments. Ces opérations font suite à des investigations judicieusement menées et à des stratégies bien planifiées ayant abouti à la neutralisation de ces importants réseaux criminels, informe-t-on.

La dernière en date a été réalisée le jeudi 2 octobre 2025, vers 6 heures du matin, à hauteur de la localité de Dimiskha. Les soldats de l'économie ont, à la suite d'une course-poursuite, immobilisé un véhicule de marque Toyota modèle Avensis rempli de médicaments de contrebande. Lesdits médicaments étaient constitués de divers produits pharmaceutiques et vétérinaires d'un poids total de 1 144 kg, pour une contrevaleur de 41 842 000 francs CFA.

Plus tôt dans l’année, précisément à la fin du mois de juillet 2025 et au début du mois de septembre 2025, une opération combinée de la Brigade mobile des Douanes de Koungheul et du Poste des Douanes de Maka Gouye avait également permis de procéder à une saisie de cargaison de faux médicaments. Elle avait été réalisée sur un véhicule de marque Peugeot 406 lourdement chargé de faux médicaments en provenance d'un pays limitrophe.

C’est le dispositif combiné des agents des Douanes de ces deux unités qui a permis l'immobilisation du véhicule, juste à la sortie du village de Diacksao, dans l'arrondissement d'Ida Mouride, département de Koungheul. Le poids total de la cargaison saisie était de 1 014 kg, pour une contrevaleur estimée à près de 186 millions de francs CFA. En effet, l'évaluation des marchandises frauduleuses saisies avait été faite avec la collaboration des agents des officines de pharmacie et de vétérinaire installées à Koungheul.

