La Couverture maladie universelle est une politique de gratuité de soins médicaux et d’autres services de la santé initiée par le gouvernement du Sénégal. Elle doit couvrir l’ensemble du territoire national pour permettre à toute personne de bénéficier de cette politique. Cependant, dans certaines zones, l’adhésion des populations n’est pas encore totale. Pour renforcer cette adhésion dans sa commune, le maire de Diass a enrôlé 2 500 personnes issues des villages qui composent sa commune.

Mamadou Ndione a enrôlé, hier, plus de 2 000 personnes à la Couverture maladie universelle dans la commune de Diass. Selon le maire, le Code général des collectivités territoriales du Sénégal transfère, entre autres compétences, la santé et l'action sociale aux communes. C’est dans ce cadre que, déclare le maire de Diass, ‘’en réponse à cette exigence et dans un double souci d'efficience et d'ancrage aux politiques publiques, nous enrôlons ce jour à la Couverture maladie 2 500 adultes de la commune de Diass. Dans une autre station, nous avions, en tant que directeur général du Cosec, eu à enrôler 1 000 adultes et 6 500 élèves répartis entre les communes de Diass, Sindia, Ziguinchor et Toubacouta’’.

Poursuivant dans le même sens, il ajoute : ‘’C'est dire que le maire de Diass que je suis est un convaincu. Nous avons la conviction que le choix fait par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Chef de l’État, de mettre en place la Couverture maladie universelle est très pertinent.’’

Dans la foulée, indique-t-il, ‘’la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût qui, à travers la mutualisation, est atténué pour tous. C'est pourquoi il faut, à travers les mutuelles de santé, toucher le plus grand nombre. À Diass, nous avons la chance d'avoir une mutuelle dynamique que nous avons voulu accompagner au plan budgétaire tout en enrôlant aussi des concitoyens choisis librement par les instances des villages avec l'implication des relais communautaires. Sur les 2 500 personnes choisies, le maire de Diass n'a désigné personne. Tout s'est fait de façon inclusive au niveau des villages autour des chefs de village et des relais communautaires que je tiens à remercier’’.

Le directeur de l’Agence nationale de la couverture maladie universelle a félicité le maire Mamadou Ndione pour ce geste qu’il qualifie de ‘’véritable action de développement qui mérite d’être multipliée par l’ensemble des collectivités territoriales’’.

À en croire Bocar Mamadou Daff, le geste de l’édile de Diass ‘’traduit l'engagement du président Macky Sall à faire de l’équité sociale et territoriale une réalité au Sénégal. Mais aussi d'un patriotisme louable qui traduit l’intérêt tout particulier qu’il accorde à sa communauté qui est en parfaite phase avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à l'appui à la mise en œuvre du programme de Couverture maladie universelle, par les communes et des départements’’.

Dans le même cadre, il a lancé un appel à toutes les entreprises de la commune, du département de Mbour et du Sénégal de façon générale à s'engager afin de tendre vers la Couverture sanitaire universelle (CSU) par le truchement de leur responsabilité sociétale d’entreprise.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)