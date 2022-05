Le transport, la mobilité urbaine et la sécurité sont des problématiques importantes dans la commune de Mbour. Depuis, son installation, le nouveau maire Cheikh Issa Sall cherche des solutions. L’édile de la ville a pour challenge de normaliser le transport et la mobilité dans ville, pour mieux assurer la sécurité urbaine.

Cheikh Issa Sall a mis sur pied et installé, la semaine dernière, un cadre de concertation permanent du transport dans la commune, capitale de la petite côte. Dirigé par Pierre Mbakhane Gomis, ce cadre permettra aux acteurs du secteur de poser leurs préoccupations sur la table du Maire, mais également, de donner à la municipalité des interlocuteurs directs pour toutes les questions liées au transport. Le Maire : ‘’Le transport est sun secteur extrêmement important qui a une influence positive dans tous les secteurs. Pour la santé, il faut des transferts, de l’évacuation, transporter aussi bien les malades, les accompagnants que le personnel médical. Pour l’école, il faut transporter les élèves, le corps enseignant et autres. Pour le commerce, il faut transporter les commerçants, les marchandises, mais également, les clients. C’est un secteur stratégique pour le développement d’une commune, d’un département, d’une région ou d’un pays. »

L’équipe municipale compte s’attaquer, d’abord, au problème des arrêts spontanés dans la ville et des épaves qui pullulent dans les coins et recoins. Sur cette question, Cheikh Issa Sall explique que c’est un problème qui a été souligné, lors de la réunion. « Nos équipes étaient sur le terrain hier, pour essayer de régler ces problèmes de stationnement anarchique de camions et des épaves, également, qui sont laissées sur place. Mais, il y a pas que ça », souligne le Maire. Il ajoute : « à partir de 18h, il y a des camions qui quittent le marché pour venir s’installer sur la route. Nous allons certes continuer dans la concertation, mais avec une fermeté à travailler pour que ces axes routiers soient libérés. Cette situation cause des problèmes de sécurité. Et, pour éviter les accidents nous sommes déterminés à libérer ces axes, pour une meilleure fluidité à ces niveaux ».

De plus, ajoute-t-il, « nous avons constaté dans la commune de Mbour, l’installation anarchique de points de lavage qui ne sont pas normés, parce qu’il y a beaucoup d’eau ruisselante qui envahissent les routes, les quartiers et, ça, il faut qu’on trouve des solutions très rapidement. » Dans cette lancée, insiste le Maire, « c’est vrai que c’est des établissements dont on n’a besoin mais je pense qu’il faut une certaine organisation pour leur installation mais qu’elle ne puisse pas nuire à l’ordre public et à la salubrité public. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces questions-là et nous allons trouver des solutions avec les acteurs, pour leur permettre de s’installer, mais de le faire en respectant certaines normes, pour respecter l’ordre public et la salubrité publique ».

Pour Cheikh Issa Sall, « Mbour est devenu une agglomération et des questions liées au transport sont devenues extrêmement importantes. Elles doivent même impliquer les communes environnantes comme celle de Malicounda, Saly, Ngaparou, Somone ».

De ce fait, le cadre de concertation sera l’occasion de discuter des problèmes liés à l’acquisition de véhicules pour les acteurs, des problèmes liés aussi à l’aménagement des points de départ, aux relations qui doivent exister entre les différents acteurs du secteur. D’ailleurs, les acteurs présents à la rencontre « ont également fait des propositions pour le tracé de ces voiries, mais également, des propositions pour que ce secteur soit modernisé. Et comme nous leur avons dit, il y aura des réunions du cadre de concertations tous les trois mois, parce que cela nous permettra de suivre les décisions qui sont prises lors des réunions, mais également, de poursuivre la réflexion pour des questions qui méritent d’être approfondies », promet le Maire de la commune de Mbour.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)