La tête de liste de la coalition And/Nawlé And/Liguey Serigne Mboup a été interpellée sur son cas, ce week-end, sur le rejet de sa liste aux élections législatives. Il a souligné que la coalition est composée d’opérateurs économiques, c’est-à-dire de gens qui n’ont pas pour vocation la politique. Elle est partie aux élections locales, elle a gagné.

‘’Donc, ce n'est qu'après que nous avons décidé d’avoir une représentativité à l’Assemblée nationale, comme tous ceux qui ont des ambitions de défense des intérêts de Kaolack. Et c’est en moins d’un mois que nous nous sommes préparés. Dieu a décidé et nous avons cru que ce que nous avons fait était bon. Les autorités chargées des élections disent que ce n’est pas bon. Pour nous, le droit est dit. Nous acceptons leur décision et nous nous plions à cela et attendons une prochaine fois’’, dit-il.

Interrogé sur la liste à soutenir, la tête de liste de la coalition And/Nawlé And/Liguey Serigne Mboup avance qu’il n’a pas le monopole de la décision dans la coalition, après concertations, ils vont voir quelle voie prendre. ‘’C’est aux candidats de venir vers nous. En tout cas, nous n’allons pas croiser les bras, durant les élections’’ dit-il.