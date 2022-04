Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rencontré, hier, les syndicalistes de l’Alliance des syndicats de santé And Gueusseum. Après plusieurs rencontres infructueuses, un protocole d’accord portant sur 17 points a été signé entre les deux parties.

Dans le cadre de son 4e plan d’action et en prélude à la grève des 4, 5 et 6 mai, And Gueusseum a annoncé la tenue, ce 27 avril, d’un sit-in. Car l’Alliance des syndicats de santé, qui demande ‘’solennellement’’ la mise en liberté des six sages-femmes incarcérées, suite au décès d’une femme enceinte, en attendant le verdict du tribunal, a déposé sur la table de nombreux points de revendication. Et a lancé un appel à l’ouverture de négociations sérieuses. Celui-ci n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Hier, l’alliance syndicale a été reçue par le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Une rencontre qui entre dans le cadre de la dynamique de dialogue que le gouvernement a entreprise avec les travailleurs de la santé. Les deux parties ont signé un protocole d’accord qui porte au moins sur 17 points.

Ainsi, Abdoulaye Diouf Sarr prend un engagement entier à accompagner ces travailleurs dans la prise en charge des préoccupations. Le ministre a dit la volonté du gouvernement de rester ouvert, de nouer le fil du dialogue et de travailler à l’amélioration les conditions des agents de santé et de l’action sociale. ‘’Plusieurs rencontres se sont tenues pour examiner les différents points du protocole’’, a fait remarquer Abdoulaye Diouf Sarr au sortir de la rencontre.

En effet, depuis le 21 mai 2021, presque 11 mois durant, ce jour était attendu par les acteurs. ‘’Avec ce protocole, les carrières vont évoluer positivement’’, s’est réjoui le président de l’alliance, Mballo Dia Thiam. Rien n’a été laissé en rade sur les points concernant la carrière des catégories socioprofessionnelles. Parmi les points du protocole, l’on note la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. Elle a été faite au mois de mai ; l'arrêté a été pris au mois d'août et la formation a débuté fin février. Il n'y a pas de point de blocage sur ce point.

Le deuxième point porte sur la signature du décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Fonction publique locale : le décret modifiant l’article 35 relatif au cas des fonctionnaires de l’Administration générale des collectivités territoriales, l’organisation des formations complémentaires des assistants infirmiers en vue de leur reclassement sur le plan hiérarchique. Le ministre marque son accord et va rendre effective la formation complémentaire.

De plus, il faut noter que les accords portant sur le versement des aides sociales dans les corps des assistants sociaux, l’enrôlement de tous les infirmiers et sages-femmes qui ne sont pas encore mis à niveau, la finalisation des processus de reclassement et le reversement des infirmiers brevetés, des préventionnistes, des assistants dentaires ont été aussi retenus.

De plus, il y a la révision de la rémunération des agents qui ont perdu leurs indemnités, après leur reclassement à la hiérarchie A1. ‘’Toutes les dispositions sont prises par le ministère qui a transmis les propositions indemnitaires au ministère des Finances et du Budget’’, a-t-on salué.

En outre, l’on note le relèvement de l’indemnité d’itinérance qui va passer de 15 000 à 30 000 F CFA. Pour ce qui est du remboursement des créances de CMU, les deux parties indiquent qu’ils vont intensifier les actions en vue des remboursements. Par rapport à l’adoption du décret portant création organisation du Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière, le projet de décret fait l'objet de réunions techniques.

Egalement, les points suivants ont été examinés : la réalisation des centre régionaux de formation, le paiement des salaires et des primes de motivation, la tenue de la commission d’attribution des bourses de mutation et d’affectation, l'ouverture de la formation aux Masters à l’ENDSS, la révision de l’arrêté portant répartition des ressources des comités de développement sanitaire, avec la révision de l’arrêté au cours de l’année 2022 et les questions à incidence financière.

