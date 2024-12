Sit-in freedom day avec dress code ‘’nue’’ des féministes

Le 23 décembre 2024, un collectif d’organisations sénégalaises, incluant des figures religieuses et des défenseurs des valeurs culturelles du pays, composé de Mame Mactar Guèye (vice-président de Jamra), Adama Mboup (CDVM), imam El Hadj Aliou Dia (DKWH) et imam El Hadj Lamine Diagne (DMKS), a déposé une plainte officielle auprès du ^procureur de la République pour dénoncer un sit-in prévu par un groupe de féministes pour le 31 décembre 2024. Ils estiment que cette manifestation, qui vise à dénoncer la "culture du viol" et à revendiquer l’application du Protocole de Maputo, enfreint les lois sénégalaises en raison de la promotion du nudisme public et de l’atteinte aux bonnes mœurs.

Au même moment, les organisatrices ont déposé une demande d’autorisation. Selon nos informations, elle est requise pour le 31 décembre de 10 h à 14 h, a été déposée sur la table du préfet de Dakar. Une enquête menée par les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a été ouverte pour savoir si une suite favorable sera donnée au non. Toujours est-il que, selon nos interlocuteurs, la lettre en question a été signée par Aminata Libain Mbengue, Zipporah Ndione et Maimouna Yade. Il y a lieu de préciser que cette affaire a provoqué le tollé depuis qu'elle a été annoncée. Un tour via les réseaux sociaux permettra d'avoir une idée sur son ampleur.