Dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, la coordination pour la campagne du président Brice Clotaire Oligui Nguema a organisé un grand meeting d’ouverture, le samedi 29 mars dernier au Sénégal. Cet événement a rassemblé une foule enthousiaste, venue afficher son soutien au candidat et célébrer les valeurs d'unité et de patriotisme afin de faire le bon choix pour élire le prochain président du Gabon.

En vue de rendre le pouvoir aux civils et de mettre un terme à la période de transition en cours depuis le 30 août 2023, sous la tutelle du général Brice Clotaire Oligui Nguema, l'élection présidentielle au Gabon a été fixée au 12 avril 2025. À cet effet, la période de campagne a officiellement débuté le samedi 29 mars. Dans cette dynamique, la coordination de la campagne du Rassemblement des bâtisseurs (RDB) Sénégal s’est engagée à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer la victoire du bâtisseur en chef et candidat à l’élection présidentielle, Brice Clotaire Oligui Nguema. À cette occasion, un grand meeting d’ouverture de campagne a été organisé au camp Leclerc, samedi dernier.

Dès les premières heures de la journée, les partisans du candidat se sont rassemblés en masse, arborant fièrement les couleurs de C’Bon, vêtus de t-shirts et de casquettes à l’effigie du mouvement. La cérémonie a débuté par l’intonation de l’hymne national, un moment fort et empreint d’émotion, où les voix se sont unies pour exprimer leur fierté et leur attachement à la nation. Il s'en est suivi une prière, puis une prestation des groupes socioculturels de la communauté gabonaise, qui ont fait vibrer la salle au rythme du Gabon, insufflant une énergie festive et patriotique à cet événement.

Mais l’idéal de ce meeting n’était pas que festif, il était avant tout la plateforme pour faire passer le message du candidat en course pour cette élection. Dans ce sens, plusieurs figures politiques et leaders d'opinion ont pris la parole pour souligner les réalisations du candidat de C’Bon et exposer sa vision pour l'avenir.

D’après la coordinatrice adjointe du RDS Sénégal, Angelina Charlotte Leyenberger, le projet de Brice Clotaire met en avant la reconstruction du Gabon. ¨Pour cette campagne, le président a pour priorité la reconstruction du pays. La reconstruction du pays à tous les niveaux, que ce soit sur le plan des infrastructures, sur le plan des mentalités ou encore sur le plan de la cohésion nationale. Ce sont là les enjeux majeurs du président Brice Clotaire Oligui Nguema¨, a-t-elle décliné.

Elle a ensuite précisé : ¨L’enjeu majeur est qu’il faudrait que notre pays devienne un État civil afin que sur le plan international, nous puissions être éligibles auprès des plus grandes institutions. C’est vraiment l’enjeu majeur.¨

Dans cette optique, le coordinateur général du RDB Sénégal, Jean-Paul Matsoungou, a souligné que pour la vision du bâtisseur en chef qui prône la restauration des institutions pour la reconstruction du nouveau Gabon, l’inclusion du peuple gabonais pour l’adoption de cette vision est une nécessité.

Par ailleurs, la communauté gabonaise vivant au Sénégal n’est pas exemptée. ¨Au niveau du Sénégal, les boursiers étaient environ quatre cents et lors de sa venue au Sénégal, Brice a fait passer le nombre de boursiers à mille étudiants. Le candidat Brice Clotaire a passé près de cinq ans à Dakar, au Sénégal. Donc, c’est une ville qui lui tient à cœur. Nous avons des stratégies et nous croyons que nous allons atteindre les 100 %¨, dit-il en montrant sa mobilisation pour ce meeting d’ouverture. ¨Nous avons invité les compatriotes résidant à Dakar, étudiants, fonctionnaires, etc. Et ils sont tous venus. Nous pensons que le message est bien passé¨, a-t-il ajouté.

Les attentes et réactions du public mobilisé

Le coordinateur l’a souligné : le message du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema devait être transmis. Toutefois, s’il a été bien reçu par certains, d’autres ont tenu à exprimer leurs attentes envers le bâtisseur, dans la perspective de son éventuelle élection, car il semblerait que des doutes persistent. ¨L’événement était bien organisé et on sentait une certaine mobilisation. Mais au-delà des discours, il reste des doutes. Beaucoup de promesses ont été faites, comme toujours en période électorale, mais la vraie question est de savoir si elles seront tenues. Le peuple attend du concret, pas seulement des paroles¨, déclare Justin Ogombe, étudiant à Dakar. Reconnaissant néanmoins qu’il y a des points intéressants dans le projet pour la reconstruction du Gabon. ¨Honnêtement, il y a des points intéressants dans son programme, mais ce ne sont que des intentions pour l’instant. Les Gabonais ont trop souvent été déçus par les promesses non tenues. Il ne suffit pas d’annoncer des réformes, encore faut-il les appliquer avec rigueur et transparence. Tant que des actes concrets ne suivent pas, difficile d’être totalement convaincu¨, insiste-t-il.

Autrement dit, pour J. O., ce qui est attendu, ce sont des résultats afin que les erreurs du passé ne se reproduisent plus, sinon, selon lui, ¨le changement n’aura servi à rien. Il doit prouver qu’il est différent, qu’il est capable de lutter contre la corruption et d’améliorer réellement les conditions de vie des Gabonais. Le pays ne peut plus se permettre des promesses vides. On a besoin d’actions concrètes et rapides¨, a-t-il suggéré.

Pour l’étudiante Roxane Moussavou, le meeting d’ouverture a été à la fois magnifique et édifiant. ‘’Ça fait trois ans que je vis à Dakar. Voir cet engouement pour le président Oligui était impressionnant et j’ai vraiment aimé¨.

Mais pour elle, le plus attendu est que l’éducation soit mise en avant. ¨Lorsque le président Oligui sera élu, qu’il promeuve l’éducation, car pour toucher un pays, il faut toucher l’éducation. Donc, je voudrais que le président priorise cette question¨, a-t-elle confié.

Ainsi, ce grand meeting au Sénégal a marqué une étape clé dans la stratégie de campagne du RDB Sénégal. Selon la coordination, le parti n’a pas encore dévoilé toutes ses cartes et entend poursuivre sur cette lancée jusqu’au scrutin du 12 avril, avec une approche stratégique encore non dévoilée pour atteindre son objectif : une victoire écrasante.

Thecia P. NYOMBA EKOMIE