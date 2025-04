À propos de l’ecstasy L'ecstasy influe sur la chimie du cerveau en libérant une quantité élevée de sérotonine, une substance chimique présente dans le cerveau, qui joue un rôle important dans la régulation de l’humeur, de l’énergie et de l’appétit. Le produit vendu sous le nom d’ecstasy contient souvent des drogues autres que la MDMA, dont les effets peuvent être similaires ou non à ceux de la MDMA, telles que la caféine, l’éphédrine, les amphétamines, le dextrométhorphane, la kétamine et le LSD. L'ecstasy peut parfois contenir des drogues très toxiques, comme le PMA (paraméthoxyamphétamine), qui peuvent être mortelles, même à faible dose. La consommation croissante d’ecstasy comme drogue à usage récréatif a commencé dans les années 1980, aux États-Unis. Elle semble être la drogue de prédilection des jeunes lors de parties qui durent toute la nuit (les ‘’raves’’). Cette drogue est encore utilisée par les jeunes dans les boîtes de nuit et lors de fêtes, mais son usage s’est répandu parmi d’autres groupes et dans divers milieux. À doses faibles ou modérées, l’ecstasy peut produire des sensations de plaisir et de bien-être. La personne se sent plus sociable et plus proche des autres. Comme tous les stimulants, l’ecstasy procure à son usager l’impression d’un débordement d’énergie et de confiance.