Comme nous vous l'indiquions plus tôt ce mercredi , le milieu offensif Dani Olmo (26 ans, 28 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) et l'attaquant Pau Victor (23 ans, 22 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison), enregistrés à titre conservatoire début janvier par le Conseil Supérieur des Sports espagnol (CSD), pourraient ne plus jouer cette saison. En effet, LaLiga a publié communiqué annonçant que le montage financier du FC Barcelone pour inscrire les deux joueurs n’avait jamais été validé. De quoi irriter le président Joan Laporta.

"Nous jouons un match clé ce soir et la Liga communique ce matin. C'est étrange. Ils ne peuvent pas nous battre sur le terrain, alors ils agissent dans les coulisses, a soufflé le dirigeant catalan face à la presse. Croyez-moi, ma réponse à la Liga et à Tebas sera forte. En tant que président, je ne peux tout simplement pas permettre cela."