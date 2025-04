CRITIQUE DE ¨LITI LITI¨ Un chant d’adieu à Guinaw-Rails Présenté en première mondiale dans quelques jours à Visions du Réel 2025, dans la compétition internationale des longs métrages, ¨Liti Liti¨ de Mamadou Khouma Guèye, produit par Aminata Ndao, est un film qui capte la mémoire d’un lieu en train de disparaître. À travers le jeu d’acteur de Sokhna Ndiaye, une mère très âgée, il nous plonge dans une banlieue dakaroise vouée à être rasée pour laisser place au Train express régional (TER). Avec une caméra sensible et immersive, ¨Liti Liti¨ nous plonge dans l’agonie de Guinaw-Rails, où les bulldozers avancent inexorablement pour effacer les souvenirs d’une communauté. Ce quartier, qui fut un foyer pour des milliers de familles, est aujourd’hui le théâtre d’un démantèlement brutal. Flagrants sont d’abord la sensibilité, les yeux de Sokhna, son regard qui cherche en vain et en silence, la solution pour que tout son monde ne s’écroule pas. La nouvelle tombe, les travaux du TER doivent commencer et une partie de Guinaw-Rails va devoir disparaître. Sokhna nous fait vivre avec elle sa souffrance, sa peine et son désespoir. Ses paroles sont simples, mais pleines de peine. On doit tout démolir pour reconstruire. Le film donne à voir la disparition d’un monde au nom du progrès. Mais ‘’Liti Liti’’ ne se contente pas d’être une simple observation du déménagement forcé de Guinaw-Rails ; le spectateur est plongé entre mémoire et urbanisation forcée. Il soulève aussi des questions fondamentales sur le développement urbain et la place des habitants dans ces transformations. Le TER, projet emblématique du Sénégal émergent de Macky Sall, est ici à la fois une vision d’avenir, mais pas sans conséquences. C’est donc aussi une force destructrice, qui écrase sous ses rails les histoires et les vies de ceux qui s’y trouvent. De tous les habitants de Guinaw-Rails, aucun n’est épargné. Des morts, des décès, des dépressions, à quel prix ? Une pseudo-industrialisation aux prix des vies, des pleurs, des larmes et des désespoirs ? Les images contrastées des murs qui s’effondrent, des visages marqués par l’incertitude, des voix qui témoignent… C’est ainsi que le film capte la violence silencieuse d’un effacement. Pourtant, il n’y a ni colère excessive ni pathos appuyé : la mise en scène privilégie la douceur de la réminiscence, portée par la voix de Sokhna Ndiaye, une mère et grand-mère qui a bâti sa maison à la sueur de son front et qui voit tout partir en un claquement de doigts, sous le prétexte du développement du pays. Le réalisateur déroule le fil d’une vie bientôt ensevelie sous les gravats et nous livre un film à la fois intime et universel, où l’histoire d’une banlieue devient une métaphore de la lutte entre mémoire et modernité. La photographie, soigneusement composée, oscille entre plans contemplatifs et instantanés du quotidien, ce qui renforce cette tension entre passé et futur. Le gros plan de ses yeux, les larmes qui les remplissent, les ongles sales, des détails qui marquent la perte du courage. Qu’adviendra-t-il de ces habitants dont les maisons ont été démolies, qu’adviendra-t-il des fils et petits-fils qui ont perdu leurs géniteurs à cause d’un AVC causé par la nouvelle du déguerpissement ? Que faire ? Peut-il y avoir une compensation, mais encore sur quel ton pourrait-on donner un fragment de sourire aux habitants de Guinaw-Rails ? À travers ce film, Mamadou Khouma Guèye interroge l’impact des politiques d’urbanisation sur les populations vulnérables et offre un hommage à ceux qui doivent partir sans laisser de traces. Mais la trace restera toujours dans les mémoires, d’où la phrase dans le film : ¨La maison n'existe plus, mais elle est encore dans votre tête.¨