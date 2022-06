‘’Consciente que ce sont là les vrais enjeux des controverses présentes, la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) renouvelle ici son appel à toutes les forces vives de la nation à la création d’un vaste Front pour la Paix et la République en vue de défendre le calendrier républicain par l’organisation pacifique des élections législatives le 31 juillet 2022’’.

C’est la déclaration faite par la coalition présidentielle qui invite ce Front à préserver ‘’la paix publique, la stabilité ainsi que la cohésion sociale contre tout extrémisme violent érigé en stratégie par une partie de l’opposition ; l’Etat de droit et les institutions républicaines (…), la souveraineté pleine et entière du Sénégal…’’. De ce point de vue, Benno ‘’ réaffirme que les élections se tiendront le 31 juillet 2022 et que l’Etat est invité à prendre toutes les mesures pour permettre aux citoyens d’aller aux urnes afin de choisir les sénégalais et les sénégalaises qu’ils jugeront aptes à voter les lois de la république’’. Mais la Coalition au pouvoir est consciente du fait que les dangers planent au-dessus du Sénégal qui ferait face à ‘’ à une entreprise multiforme de déstabilisation.

Les groupes d’intérêts qui entretiennent avec succès les rébellions, les attentats, l’affaissement des institutions étatiques, dans nombre de pays de la sous-région ouest-africaine ont désormais clairement notre pays dans leur ligne de mire’’, croit savoir Benno qui précise que ‘’la perspective de l’exploitation du gaz, dès 2023, aiguise les appétits mortifères de ceux dont la seule stratégie est d’organiser la déliquescence des États pour mettre la main sur les ressources naturelles au moindre coût possible’’. Pour les partis membres de la Coalition Benno Bokk Yakaar, ‘’le contexte des élections législatives du 31 juillet 2022 est aujourd’hui mis à profit pour tenter de jeter par terre tous les principes de l’Etat de droit au Sénégal que sont, entre autres, le principe de l’autorité de la chose jugée en appelant ouvertement à la violation des décisions du Conseil constitutionnel sur les listes en compétition, l’on cherche à substituer à l’Etat de droit une situation d’anomie généralisée où seule la loi du plus violent s’impose’’.

Pour Benno, ‘’c’est parce que nous sommes certains que ces dérives indisposent plus d’un que nous avons pris la décision d’envoyer des délégations de notre coalition pour porter un message de paix, de concorde à toutes les composantes de la Nation dans les prochains jours’’.

Benno reconnaît du reste que ‘’les braves populations sénégalaises subissent, comme partout ailleurs dans le monde et de plein fouet, les contrecoups combinés de la crise de la covid-19 et de la guerre en Ukraine’’ mais met en avant le fait que ‘’malgré les innombrables efforts consentis par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et dont le montant cumulé s’élève à plus de 700 milliards, rien que pour l’année 2022’’, déclinés en ‘’subvention à l’électricité pour ce facteur important dans la production économique dont la hausse pourrait entrainer le renchérissement des couts de tous les autres produits’’, ‘’une enveloppe de plus de 500 milliards de FCFA sera débloquée à cet effet pour l’année 2022’’, ‘’l’augmentation généralisée des salaires des agents de la fonction publique pour une enveloppe globale de 120 milliards FCFA’’…