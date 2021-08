La Coordination nationale des femmes de Benno Bokk Yakaar ne partage pas les invectives notées autour de la gestion de la Covid-19. Dans un communiqué publié hier, Ndèye Marième Badiane et ses pairs pensent qu’il faut mettre fin à la politique politicienne et au dénigrement.

Ces membres de la coalition au pouvoir pensent d’ailleurs que le contexte de pandémie n'est pas un moment pour les ‘’actes sectaires, les discours partisans et les opportunismes de mauvais aloi ! Personne n'a le droit de surfer sur les inquiétudes légitimes et les malheurs des populations pour des intérêts strictement personnels’’. Pour la coordination des femmes, il urge, à l’heure actuelle, de privilégier l'esprit de solidarité.

‘’Aux efforts quotidiens de Monsieur le Président de la République, nous devons joindre les nôtres par devoir et responsabilité. Nous devons, plus que jamais, respecter les gestes barrières’’, indiquent-elles. A la place des attaques et autres tiraillements, ces femmes sont d’avis que le rôle des acteurs politiques, de la société civile, des leaders d'opinion, est de sensibiliser les populations afin qu'elles aillent se vacciner.

‘’Le président de la République peut compter sur les Sénégalaises et les Sénégalais qui ont confiance en ses choix et décisions. Nous perdions nos époux et nos parents. Aujourd'hui, nous perdons nos enfants et l'État vient de débloquer 10 milliards pour acheter 35 centrales d'oxygène pour renforcer le stock d'oxygène dans un contexte où la demande est supérieure à l'offre’’.