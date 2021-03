Les blessés et autres victimes des évènements qui se sont déroulés sur l’ensemble du territoire sénégalais, la semaine dernière, vont recevoir une enveloppe de 50 millions de francs CFA offerte par le khalife général des mourides. Le guide spirituel a aussi demandé aux différents acteurs politiques, de quelques bords qu’ils se trouvent, de proscrire la violence.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a jugé utile de venir en aide aux blessés et aux familles des personnes mortes, lors des évènements meurtriers de la semaine dernière, consécutifs à l’arrestation d’Ousmane Sonko, Président du parti politique Pastef/Les patriotes. Le guide spirituel des mourides a remis une enveloppe de 50 millions de francs CFA, en guise d’appui à ces victimes. Le khalife a demandé au chef de l’Etat et aux autres bonnes volontés de suivre son exemple, par la voix de son porte-parole Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

S’exprimant devant le khalife général des mourides et des personnalités politiques dont Mamadou Diop Decroix, Me Madické Niang, Makhtar Sourang, Cheikh Bassirou Mbacké a soutenu qu’effectivement, le khalife en personne a envoyé Serigne Bassirou Mbacké Porokhane demander aux dirigeants du mouvement M2D de surseoir à leur mouvement de protestation et leurs journées de contestation prévues trois jours durant.

Après leur avoir demandé de proscrire la violence sous toutes ses formes, le khalife général des mourides a dit être à l’écoute des populations. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a aussi laissé entendre, par la voix de son porte-parole, qu’il ‘’avait déjà, dès le début, commencé à jouer son rôle de médiateur social et cela, bien avant même que les évènements n’éclatent. Il avait déjà pris langue avec le chef de l’Etat. Il remercie ce dernier d’avoir respecté toutes ses promesses’’.

Le khalife général n’a pas manqué de ‘’remercier les habitants de Touba, pour avoir respecté scrupuleusement ses directives de ne pas manifester, sur l’étendue du territoire de la cité religieuse’’.

Cette sortie du khalife vient couper l’herbe sous les pieds des pourfendeurs de Serigne Bassirou Mbacké Porokhane. Ces derniers ont dit qu’il n’avait pas été envoyé rencontrer les leaders du M2D, pour leur demander d’ajourner leurs manifestations. Déjà, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, le président de la commission communication et culture, avait dit : ‘’Je suis en mesure de confirmer que cette délégation est bien celle du khalife général des mourides. Messieurs Mamadou Diop Decroix, Matar Sourang et Maitre Madické Niang ont été appelés par l’un des plus proches collaborateurs du khalife, pour venir lui répondre à Touba.

En venant, ils ignoraient tout de l’objet de la rencontre avec le khalife. Ils ne savaient pas qu’ils se retrouveraient ensemble devant le khalife, parce qu’ayant été appelés séparément. Monsieur Boun Abdallah Dionne n’est mêlé ni de près ni de loin à cette rencontre. Notre pays a traversé des moments difficiles et nous devons garder à l’esprit que nous avons l’obligation de préserver certaines valeurs, pour qu’elles puissent continuer de nous couvrir de leurs grâces.’’

Ainsi, le khalife général des mourides a remercié Serigne Babacar Sy Mansour et l’ensemble des chefs religieux du pays.

Boucar Aliou Diallo