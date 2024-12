Soutien de la diaspora

Hier, dans un communiqué, le président d’Horizons sans frontières, Boubacar Sèye a lancé un appel à la diaspora. Il a soutenu dans ses propos que l'atteinte d’un développement durable passe par l’implication de la diaspora. Rappelant qu’il est indéniable que la relance économique d’un pays passe par une mobilisation active de sa diaspora et une ouverture stratégique vers les marchés internationaux.

D’après M. Sèye, pour atteindre un développement durable, il est essentiel d’être compétitif et de rechercher continuellement de nouveaux marchés accessibles à tous. ‘’Cela implique, selon lui, de stimuler la demande, d’améliorer l’offre tant en quantité qu’en qualité et de mettre en place des structures innovantes pour promouvoir les exportations, contribuant ainsi positivement à la balance commerciale.

Avec comme argumentaire qu’en effet, un tiers des transferts migratoires mondiaux, représentant plus de 60 milliards de dollars annuels, est dirigé vers ces pays’’. Il a souligné que ‘’le Sénégal peut, à son tour, dynamiser son économie en s’appuyant sur sa diaspora et en créant un écosystème entrepreneurial dans les secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire et l’artisanat’’. Dans ce dessein, il recommande la mise en œuvre d’une politique migratoire structurée, centrée sur la gestion et la valorisation des compétences et des ressources de la diaspora sénégalaise. Et serait un levier pour le développement national.

...¨Les Sénégalais de l’extérieur représentent le principal contributeur financier de l’État, avec des transferts estimés à plus de 1 000 milliards F CFA, soit 10 % du PIB national’’, est-il avancé dans le communiqué. Cette contribution dépasse largement l’aide au développement et équivaut au double de la masse salariale de la Fonction publique. Ainsi, il est recommandé ‘’de promouvoir une culture du patriotisme économique parmi les compatriotes à l’étranger, en les impliquant davantage dans la promotion des produits locaux et le développement industriel’’, rappelle-t-il. Il en appelle donc au soutien et à l’action pour rendre effective la Vision 2050. ‘’En tant que Sénégalais de la diaspora (…) engageons-nous collectivement et sans réserve pour faire de ce projet une réussite et propulser notre pays sur les rails de l’émergence’’.