Dans le cadre de la surveillance et de la sécurisation des frontières nationales du Sénégal, les États-Unis ont offert à la gendarmerie nationale des équipements de pointe d’un coût de 450 millions de francs CFA.

Le 7 janvier 2025, les États-Unis ont fourni à la gendarmerie nationale du Sénégal des équipements de pointe pour l'application de la loi, notamment de nouvelles lunettes de vision nocturne, des appareils GPS, des casques, des boucliers balistiques et des équipements médicaux vitaux. Ces outils de pointe, d'une valeur de plus de 750 000 dollars (plus de 450 millions F CFA), selon un communiqué de la cellule de communication de l’ambassade des États-Unis au Sénégal parvenu à notre rédaction, soutiendront la gendarmerie dans la surveillance et la sécurisation des frontières nationales du Sénégal.

La cérémonie de remise, qui a eu lieu au Centre régional d'entraînement tactique de Thiès, souligne, d’après la même source, le soutien de longue date des États-Unis aux efforts déployés par le Sénégal pour protéger ses frontières et ses citoyens. ‘’La remise de ces équipements fait partie d’un programme de quatre ans, dans lequel les États-Unis se sont associés aux forces de sécurité sénégalaises pour renforcer notre capacité collective à identifier et répondre aux menaces, améliorer la sécurité des frontières et lutter contre le trafic illicite de stupéfiants, d'armes et d’êtres humains. Grâce à des initiatives conjointes de formation et de partage des ressources, notre collaboration renforce la sécurité nationale et régionale et souligne le partenariat profond et croissant entre les États-Unis et le Sénégal en matière de sécurité’’, indique-t-on dans la note.

Dans cette même veine, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, déclare que Washington est fière de soutenir les efforts du Sénégal pour protéger ses frontières en fournissant des équipements modernes et de haute qualité qui renforceront les capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale. ‘’Notre partenariat continu pour renforcer la sécurité des frontières, dit-il, reflète notre engagement permanent envers la sécurité et le bien-être du peuple sénégalais’’.

CHEIKH THIAM