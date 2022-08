Le nouveau député de BBY dans le département de Koumpentoum, Ibrahima Ndiaye, invite le président de la République à promouvoir les villages et les campagnes au détriment des grandes villes.

Ibrahima Ndiaye, tête de liste de la coalition BBY dans le département de Koumpentoum a, après sa victoire, lancé un appel au président de la République. Il l’invite à ne plus concentrer ses réalisations et programmes d’emplois et de développement dans les grandes villes où il est toujours battu.

Dans la région de Tambacounda, les tendances se confirment : la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) sort victorieuse des élections législatives. Les huit candidats investis par la coalition présidentielle dans la région vont tous rejoindre l’hémicycle. Ils feront partie, en effet, de la 14e législature. À Koumpentoum ou BBY a remporté les élections avec 17 231 voix contre 7 524 pour le deuxième Wallu, les deux candidats Ibrahima Ndiaye et Ténin Diao investis passent.

Après avoir rempli leur part du marché en gagnant largement dans leurs départements, certains députés, à l’image d’Ibrahima Ndiaye, partagent leur souhait. Selon l’édile de la commune de Bamba Thialène, le président Macky Sall doit récompenser la région de Tambacounda en général et le département de Koumpentoum en particulier, pour avoir remporté haut la main les élections dans cette localité. Pour le député nouvellement élu, il n’est plus acceptable que les régions ou les départements qui ne votent pas pour la coalition soient toujours mieux servis que les autres localités où la coalition dispose d’un fort électorat.

Il estime que le budget et les programmes d’emplois des jeunes ne doivent plus être concentrés dans les grandes villes au détriment des campagnes et des villages où les populations soutiennent sa politique. Les départements situés dans les zones périphériques doivent bénéficier des infrastructures, des routes goudronnées, des hôpitaux, un accès universel à l’eau et à l’électricité, des programmes d’emplois des jeunes, des financements pour les femmes. Monsieur Ndiaye invite le président à promouvoir les cadres du département de Koumpentoum, afin que ces derniers puissent aider à leur tour les jeunes et les femmes à avoir respectivement des emplois et des financements.

Pour lui, si rien ne change dans les régions périphériques acquises à la cause du parti au pouvoir, les populations seront frustrées et pourraient changer de camp.

Il veut, durant son mandat, mener un combat pour l’équité territoriale, qui est un concept très cher à son leader. Il veut que les populations des localités les plus reculées du pays puissent bénéficier des mêmes avantages que celles des grandes villes.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)