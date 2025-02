La gouvernance de Thiès a accueilli, hier, une réunion de partage sur la réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), en présence des autorités locales et des acteurs concernés. Cet événement s’inscrit dans le cadre des concertations visant à adapter le conseil aux réalités actuelles des jeunes et à renforcer son efficacité dans le dialogue avec les pouvoirs publics.

L’administrateur de cette réunion, Alassane Diallo, directeur général de la Jeunesse, a pris la parole pour rappeler la pertinence de cette initiative et le contexte dans lequel elle s’inscrit. Il a mis en lumière les enjeux d’une réforme structurelle pour permettre au CNJS de répondre de manière plus agile et représentative aux préoccupations de la jeunesse sénégalaise.

‘’Depuis 2019, le Conseil national de la jeunesse fait face à un processus de renouvellement de ses instances, ce qui a suscité une réflexion approfondie sur son fonctionnement’’, indique M. Diallo. Il souligne que pour réussir cette réforme, il est impératif de réduire la bureaucratie au niveau territorial et de renforcer la représentativité à tous les niveaux, des communes aux régions et jusqu’au niveau national.

Dans cette optique, une étude a été réalisée par le CNJS en 2023, qui a permis de dresser un diagnostic organisationnel détaillé. Cette étude a révélé que pour moderniser et dynamiser l'institution, il serait nécessaire de transformer le conseil en un ‘’Conseil consultatif’’ souple, représentatif et capable de jouer un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics sur toutes les questions touchant la jeunesse.

Le futur Conseil consultatif serait composé de 45 membres issus des différentes régions du pays et inclurait non seulement des jeunes issus de mouvements nationaux, mais aussi des jeunes à compétences avérées, y compris ceux qui ne sont pas nécessairement membres d’une association. Cette approche vise à intégrer une diversité de profils et à garantir une prise en charge plus large des préoccupations de la jeunesse.

Un autre point essentiel abordé par Alassane Diallo est l’âge limite pour les candidats à la présidence du Conseil consultatif, fixé à 32 ans. ‘’Il est crucial de rassurer la jeunesse en montrant que ce conseil est fait pour elle, par des jeunes’’, indique M. Diallo. Cette mesure vise à garantir que la jeunesse soit représentée de manière authentique et dynamique.

Le CRD a permis de récolter de nombreuses recommandations et suggestions de la part des participants. Ces contributions seront intégrées dans le projet final de réforme. ‘’Nous nous engageons à écouter toutes les voix et à prendre en compte toutes les propositions pour faire de ce conseil un instrument efficace au service de la jeunesse sénégalaise’’, a conclu le directeur général de la Jeunesse.

Ndeye Diallo (Thiès)