Il y a quelques jours, la maison du ministre de l’Intérieur, Antoine F. Diome, situé à Touba, a été attaquée au cocktail Molotov. La Dic a interpellé et déféré, hier au parquet, le nommé B. Ndiaye. Quatre autres personnes sont recherchées. Ils sont des membres actifs de Pastef de la ville sainte.

Association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et acte terroriste de nature à compromettre le fonctionnement régulier des institutions. C’est, entre autres délits, ce que les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic) retiennent contre B. Ndiaye, né en 1998. Les nommés Khabane, M. Diaw, Mor et B. Mbengue sont en fuite.

Selon nos informations, le 18 mai dernier, les éléments de la Division des investigations criminelles ont été informés que le nommé B. Ndiaye et ses camarades Khabane, M. Faye, Mor et B. Mbengue, membres actifs de Pastef, étaient les principaux instigateurs des manifestations visant à troubler l'ordre public et à perturber le système éducatif, entre Touba et Mbacké.

L'exploitation de ces informations, selon nos informations, a permis de découvrir qu'ils étaient fortement impliqués dans l'attaque perpétrée contre le domicile du ministre de l'Intérieur situé à Touba au quartier Héliport, à la date le 16 mai dernier, lors des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs localités du pays, après la convocation d’Ousmane Sonko dans l'affaire l'opposant à Adji Sarr.

D’après nos sources, à cette date, aux environs de 22 h, deux individus à bord d'une moto Jakarta se sont transportés sur les lieux indiqués, avant de stationner à l'angle du domicile du ministre. De là, ils ont marché jusqu'à la hauteur de la maison du ministre de l’Intérieur avant de lancer un cocktail Molotov dans la cour, avant de prendre la fuite.

Suite aux instructions du procureur relatives à l'ouverture d'une enquête, des recherches ont été effectuées en vue d'identifier, de localiser et d'interpeller les mis en cause.

Dans cette affaire, le premier à tomber est le nommé B. Ndiaye. Entendu sur procès-verbal régulier, B. Ndiaye a reconnu sa qualité de militant actif de Pastef depuis 2017 et indiqué qu’il est le secrétaire administratif de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPDS) dans la commune de Touba.

Interrogé sur son emploi du temps du 16 mai 2023, il a confié aux hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la Dic, qu'à son réveil dans la matinée de ce jour-là, s'être rendu au niveau de l'agence de la Senelec de Touba pour une demande de compteur. ‘’A mon retour aux environs de 10 h, j’ai rejoint mon lieu de travail où je suis resté jusqu'aux environs de 14 h, avant de me rendre à la permanence du parti Pastef située dans la même localité. J’ai quitté cet endroit aux environs de 15 h, pour retourner à mon lieu de travail. À ma descente aux environs de 19 h, j’ai regagné mon domicile et je ne suis plus ressorti jusqu'au lendemain’’, a-t-il soutenu devant les enquêteurs.

Interpellé sur l'objet de son déplacement à la permanence du Pastef vers 14 h, il a répondu qu'il était parti pour prendre part au point de presse organisé par les responsables de Pastef/Touba.

Toutefois, a-t-il signalé, ce point de presse a finalement été annulé pour des raisons qu'il dit ignorer.

Par rapport aux manifestations orchestrées dans cette journée du 16 mai 2023 par ses camarades de parti, B. Ndiaye a déclaré n’avoir eu information de ces manifs à Touba qu'aux environs de 19 h, par le biais de l'une de ses connaissances, Mohamed, dont le frère a été interpellé au cours de ces manifestations.

À propos de l'attaque perpétrée contre le domicile du ministre de l'Intérieur situé à Touba, ce jour-là, avec usage de cocktail Molotov jeté à l'intérieur du domicile par deux individus à bord d'une moto, le susnommé a déclaré n'avoir jamais été informé de cette situation.

Cependant, il ressort des renseignements parvenus entre les mains de la Dic qu’il a eu un entretien téléphonique portant sur l'utilisation de cocktails Molotov avec un certain B. Mbengue que les enquêteurs ont identifié.

Confronté à cette nouvelle donne, B. Ndiaye a reconnu avoir eu un entretien téléphonique avec ce dernier, mais il a nié avoir discuté d'un tel sujet avec ce dernier.

Interrogé sur les informations recueillies indiquant qu'il avait chargé les nommés Mor et B. Mbengue de jeter des cocktails Molotov au domicile du ministre de l'Intérieur, il a tout nié, arguant qu'il n'a jamais chargé les susnommés de mener une attaque de quelque nature que ce soit contre un édifice, encore moins contre le domicile du ministre de l'Intérieur Antoine F. Diome.

Les résultats de la réquisition téléphonique de B. Ndiaye

Dans le but de savoir où se trouve la vérité, les limiers ont exploité le téléphone de B. Ndiaye. Les résultats, selon nos informations, ont montré qu’il a émis et reçu des appels téléphoniques des nommés B. Mbengue, Mor et un autre.

Invité à nouveau à relater le contenu de ces différents entretiens téléphoniques, B. Ndiaye a reconnu avoir effectivement reçu un appel téléphonique émanant du nommé Mbengue, lequel, d'après ses dires, l'a contacté pour lui dire qu'il s'était présenté à son lieu de travail, mais qu'il avait trouvé le local fermé, avant qu'il ne réponde qu'il était descendu.

Cependant, pour ce qui concerne les nommés Mor et B. Mbengue, il a affirmé ne pas se souvenir de s'être entretenu avec eux.

Sur la nature de leurs rapports, il a déclaré qu'ils sont tous des camarades de parti, car étant militants de Pastef. Pour finir, il a déclaré qu’ils sont domiciliés entre Touba et Mbacké.

Lors de son deuxième interrogatoire, dans le cadre de cette affaire, B. Ndiaye a déclaré qu'il connait bien le nommé M. Faye qu'il considère comme son ainé, avec qui il entretient des relations d'amitié et discute souvent au téléphone et dont le domicile familial se situe dans un quartier de la ville sainte de Touba. Il a reconnu s'être entretenu au téléphone avec lui, dans la journée du 16 mai 2023, vers 10 h, pour s'enquérir de l'évolution des démarches du mariage d'un ami. Il a ajouté que ce dernier est aussi un militant de Pastef depuis 2019 et occupe le poste de responsable de la Jeunesse patriotique du Sénégal/Section communale de Touba.

Revenant sur l'organisation et le déroulement des activités du parti, il a souligné que des réunions sont convoquées fréquemment à la permanence de Pastef pour se concerter et planifier des actions à mener. Sur ce, a-t-il révélé, leur dernière réunion remonte au dernier dimanche avant son arrestation pour l'installation de la Jeunesse patriotique du Sénégal/Section départementale. Ensuite, le dimanche 14 mai 2023, il y a eu un point de presse à la permanence de Pastef à Touba, auquel il a déclaré avoir assisté en compagnie du nommé Mor, précisant ainsi que le nommé M. Faye était à Dakar.

Quant aux autres, il a soutenu qu'il ignorait leur position.

Interpellé à nouveau sur la nature de ses rapports avec les nommés B. Mbengue et Mor, il a déclaré que ces derniers ne sont rien d'autre que des camarades de parti. Il a précisé que B. Mbengue est un militant de Pastef de Mbacké et que Mor milite à Touba.

Quant au nommé Khabane, il a soutenu qu'il ne le connait pas, avant de réitérer que la nuit du 16 mai 2023, il était à son domicile, de 19 h jusqu'au lendemain à 8 h. Il a signalé avoir perdu son téléphone, depuis le jeudi 18 mai 2023 vers 12 h, alors qu'il quittait Ndindy pour rallier son lieu de travail.

Lors de son troisième interrogatoire, B. Ndiaye a révélé qu'en sa qualité de secrétaire administratif, il est chargé de faire les convocations pour les réunions, de rédiger les comptes rendus et les lettres à adresser à l'administration et aux autorités de son parti.

À propos de son emploi du temps lors des journées du 9 février 2023, 10 février 2023 et 16 mai 2023, le susnommé a déclaré qu'à la date du 9 février, il s'était rendu à son lieu de travail où il est resté jusqu'à 17 h, avant d'être informé de l'arrestation du député Cheikh Thioro Mbacké par commissariat de Mbacké. Sur ce, il a déclaré s'être rendu dans lesdits lieux avant de rentrer chez lui à 19 h.

Concernant les nombreuses perturbations notées entre Mbacké et Touba à la même date, suite à l'irrecevabilité de la déclaration de manifestation publique formulée par le Pastef, le susnommé a déclaré qu'il n'a eu aucun rôle, ni responsabilité sur ces perturbations. Il a indiqué que le 10 février 2023, les éléments du commissariat de Mbacké sont venus à l'endroit prévu pour la manifestation enlever les bâches qui y étaient érigées, avant d'embarquer les nommés Cheikh Thioro Mbacké et Serigne Assane Mbacké, libérés par la suite dans la nuit.

Toutefois, a-t-il précisé, il n'était pas sur les lieux et a été informé de cet événement par le biais de leur groupe WhatsApp.

Concernant, la journée du 10 février 2023, il a affirmé que vers 9 h, il s'est rendu à la permanence de Pastef qu'il n'a quitté que pour aller effectuer la prière à la grande mosquée, avant d'y retourner juste après et y est resté jusqu'à 20 h pour retourner chez lui à Gouye Mbinde.

Revenant sur le mouvement d'humeur du 17 mars 2023 consécutif à l'arrestation de trois individus lors d'une manifestation et à l'occasion duquel les élèves du lycée de Mbacké ont été délogés, il a soutenu que cette date a coïncidé avec l'arrestation des trois militants de Pastef qui s'étaient rendus au lycée, en vue de faire sortir les élèves en guise de solidarité avec leurs frères restés en prison. Il a signalé que les élèves ont neutralisé ces derniers, avant d'aviser le commissariat de Mbacké.

En février 2021, B. Ndiaye avait été interpellé, avant de bénéficier d’une liberté provisoire

Considéré par les enquêteurs comme étant l'instigateur en chef des événements précités, B. Ndiaye a réfuté ces accusations, arguant qu'il n'y est pour rien.

Toutefois, il a reconnu s'être rendu à la manifestation autorisée de la coalition YAW à Mbacké. Par contre, pour celle interdite du 10 février, il a soutenu qu'il s'était abstenu d'y aller.

Sur le fait qu'à chaque événement troublant l'ordre public à Touba-Mbacké, son nom est cité comme le cerveau qui organise et planifie les casses, le susnommé, après avoir réfuté ces faits, a précisé qu'il revient à la coordination communale l'organisation des manifestations de leur parti à Touba. Pour preuve, il a souligné le fait qu'il n'avait pas assisté au point de presse de la coordination visant à défier l'autorité préfectorale qui avait interdit la manifestation du 10 février dernier.

Interrogé sur les résultats découlant de l'exploitation des réquisitions faites sur son numéro de téléphone, lesquelles ont démontré que la journée du 9 février 2023, de 17 h à 23 h, et le 10 février, entre 12 h et 22 h 30 mn, il a été localisé entre Mbacké et Touba, contrairement à ses déclarations, B. Ndiaye a réitéré et maintenu ses propos.

Il a précisé que le 9 mai dernier, il a quitté son lieu de travail à 17 h pour se rendre à la permanence de Pastef. C'est par la suite qu'il s'est rendu au commissariat de Mbacké où il est resté jusqu'à 19 h pour retourner ensuite à la permanence qu'il a quittée juste après la fin du point de presse.

Revenant sur son arrestation dans le courant du mois de février 2021 pour des faits d'acte de nature à compromettre la sécurité publique, B. Ndiaye a déclaré qu'à l'époque, il avait été arrêté chez lui, que jusqu'à présent, il n'a jamais été condamné pour ces faits.

Toutefois, selon les renseignements recueillis au niveau de la Division de la police technique et scientifique, le nommé B. Ndiaye y est inconnu.

Mais les recherches se poursuivent en vue de l'interpellation des nommés M. Thiaw, Khabane, Mor et B. Mbengue.

CHEIKH THIAM