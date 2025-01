Touba en deuil

Fils de Serigne Ibrahima Mbacké (fils de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul), Serigne Dame Abdourahmane Mbacké, plus connu sous le nom de ‘’Serigne Dame Atta Mbacké’’, a tiré sa révérence hier.

Il fut le khalife de Serigne Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul. Il faisait partie des plus anciens petits-fils de Bamba. Il était plus précisément l’un des quatre petits-fils âgés de Serigne Bamba Khadimou Rassoul. Il avait plus de 90 ans. EnQuête présente ses condoléances à toute la communauté mouride et à la Ummah islamique.