Le ministre d'Etat Benoît Sambou, Président de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT), s’est rendu, lors de son séjour en Casamance, dans la commune de Boutoupa-Camaracounda, pour présenter ses condoléances aux familles des jeunes disparus dans la forêt de cette zone. Il en a profité pour s'enquérir des préoccupations des populations de cette localité et de leurs doléances.

En effet, le président de la CNDT s'est d'abord arrêté au village de Mawa, pour présenter ses condoléances à la famille du khalife El Hadj Abdou Karim Sané, disparu, il y a quelques mois. En outre, les populations des différentes localités parcourues par le ministre d’Etat ont étalé leurs doléances. Il s’agit, entre autres, du bitumage de la boucle du Boutoupa-Camaracounda, d'adduction à l'eau potable et d'électrification des villages de Nadhiou, Mawa, etc. L’ancien ministre de la Jeunesse a dit prendre bonne note et a promis de porter ces doléances à l’autorité compétente.