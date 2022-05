L’échafaud est tombé, hier, sur la tête des députés de la mouvance présidentielle, Mamadou Biaye et Mamadou Sall. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à des peines fermes.

Le verdict dans l’affaire de trafic de passeports diplomatiques est tombé hier. La Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar a condamné Mamadou Sall à 2 ans dont 6 mois de prison ferme. Boubacar Biaye a écopé d’une peine de 2 ans dont 5 mois de prison ferme. Sadio Dansokho, quant à lui, a été condamné à la même peine que Mamadou Sall. El Hadj Diadie Kondé a tiré le gros lot. Il a été condamné à 2 ans dont 10 mois de prison ferme.

Mais l’avocat de Mamadou Biaye et de Mamadou Sall, Me Antoine Mbengue, conteste avec énergie ce verdict. Selon la robe noire, c’est une décision surprenante, dans la mesure où le député Biaye a été relaxé, au bénéfice du doute, pour l’infraction d’escroquerie. ‘’On s’attendait à ce qu’il soit totalement relaxé. Mais on est surpris de constater qu’il soit condamné pour faux et usage de faux, parce que le faux, dans cette matière, devait être l’élément constitutif de l’infraction d’escroquerie. Or, étant libéré de cette infraction, le faux dont on évoque on ne sait même pas à quoi elle a servi’’, a souligné Me Mbengue.

Poursuivant, l’avocat a constaté le même cas pour El Hadj Mamadou Sall qui a été condamné, selon lui, parce que tout simplement, Oumou Touré l’a cité dans cette affaire. ‘’Nous l’avions dit à l’audience de plaidoiries que, dans cette affaire, au-delà de cette médiatisation et du statut de député, il faut qu’on les juge par rapport aux faits. Or, les faits ont révélé que parmi les six plaintes qui ont été déposées, il n’y a qu’une personne, Oumou Touré, qui a cité les noms des deux députés. Elle n’était même pas capable de décrire le bureau qu’elle prétend avoir fréquenté. Aujourd’hui, c’est contre elle qu’une infraction a été retenue pas contre Boubacar Biaye. Et bizarrement, on retrouve une infraction de faux et usage de faux contre Boubacar Biaye’’, renseigne-t-il.

‘’Je ne peux pas prendre la décision de faire appel sans rencontrer mes clients’’

Néanmoins, l’avocat attend, dit-il, l’accord de ses clients pour interjeter appel. ‘’J’attends de rencontrer mes clients, car on n’a pas pu communiquer dans la salle. Je ne suis que mandataire. Donc, il faut que je les rencontre et qu’on discute de ce dossier, pour savoir s’il faut faire appel. Mais je ne peux pas prendre la décision de faire appel sans les rencontrer. J’attends que Mamadou Sall sorte de prison, dans quelques jours, parce que le temps de détention couvre presque la peine’’.

Mais selon Me Mbengue, s’il ne dépendait que de lui, il ferait systématiquement appel.

Néanmoins, il relève que si le juge avait été véritablement convaincu de la culpabilité des prévenus, la peine aurait été beaucoup plus lourde. ‘’Je pense que quand vous n’êtes pas convaincu de la réalité d’une infraction, le mieux, c’est de relaxer. S’il était avéré que les honorables députés avaient commis les faits qui leur sont reprochés, ils méritaient bien plus que cette sanction, parce que ce sont des gens qui auraient pu servir d’exemple à la société. Donc, quand on doute sur la chose et que l’on ne veut pas relaxer, c’est ce qui conduit à des peines aussi mitigées’’, a fulminé l’avocat.

‘’Le réquisitoire du procureur l’a démontré, la dernière fois, parce que, pour de tels faits, on ne peut pas retenir une peine de 3 mois, si on est sérieux. Pour la condamnation même, cette peine n’est pas sérieuse. Donc, si l’on n’est pas convaincu, on doit relaxer, au lieu d’être enfermé dans le tribunal de l’opinion publique, dans le tribunal de la rue’’, a martelé Me François Mbengue.

MAGUETTE NDAO