En 2024, le nombre de cas de tuberculose, toutes formes confondues notifiées est de 17 286, dont 16 595 nouveaux cas et rechutes mis sous traitement au Sénégal, dont 80 % étaient des formes contagieuses. Le taux de co-infection tuberculose-VIH parmi les cas diagnostiqués est de 3,5 %, en baisse régulière durant ces dix dernières années grâce aux interventions conjointes mises en œuvre en collaboration avec le programme VIH. ‘’Des résultats encourageants sont en train d’être réalisés. Par exemple, le succès thérapeutique est à 89,4 % pour une cible de 90 % en 2030 avec la stratégie End TB ou Mettre fin à la tuberculose adoptée par le Sénégal en 2018.

Des interventions phares sont en cours de mise en œuvre pour accélérer l’atteinte des objectifs ambitieux de ladite stratégie. Il s’agit notamment du relèvement du plateau technique avec la disponibilité de nouveaux outils de diagnostic moléculaire rapide comme le GeneXpert (74 appareils) pour détecter rapidement les cas de tuberculose pharmacosensible et pharmacorésistante, du dépistage actif de la tuberculose avec l’unité mobile de radiographie numérique, du traitement préventif des groupes à risque et des populations vulnérables ainsi que de l’amélioration de l’équité dans l’offre et l’accès à des soins adaptés de prise en charge de qualité, à travers l’élimination des barrières liées aux droits humains et au genre, du déploiement des nouveaux schémas thérapeutiques plus courts et entièrement oraux, et du renforcement des mesures de soutien aux patients démunis (gratuité des soins de dépistage et de traitement, paquet alimentaire, appui au transport, soutien psychosocial)’’, renseigne un communiqué de la tutelle.

Le thème de cette année est ‘’Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose ! S’engager, investir, agir’’, reflète la compréhension que mettre fin à la tuberculose nécessite un effort mondial uni et concerté avec des collaborations stratégiques allant au-delà de ce qui a été fait auparavant, soutenant des actions concrètes par le biais d'investissements et de financements.