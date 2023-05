ZIGUINCHOR – POUR EN FINIR AVEC MACKY SALL Ousmane annonce son retour à Dakar Moins de vingt-quatre heures après la fin du procès de viol qui l’oppose à la dame Adji Sarr, Ousmane Sonko est sorti de sa réserve pour annoncer son retour à Dakar, à travers une ‘’Caravane de la liberté’’, pour en terminer avec Macky Sall et sa dictature rampante, car le combat final se fera dans la capitale sénégalaise. HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR) Enfin ! Ousmane Sonko est sorti, hier, de sa ‘’forteresse’’ du quartier Néma Kadior transformé en un véritable no man’s land depuis le 14 mai dernier. Cette ‘’zone tampon’’, entre la compagnie de gendarmerie de Néma et le commandement de la Zone militaire n°5 (Comzone) de Ziguinchor, drapée aux couleurs nationales, a été, ce mercredi après-midi, le lieu de convergence de nombreux partisans du parti Pastef, visiblement heureux de revoir leur leader. Chants et danses au rythme des sonorités bien casamançaises ont précédé la sortie du président Ousmane Sonko. Annoncée pour 17 h, c’est cinquante-huit minutes plus tard que le maire Sonko, habillé d’un tee-shirt vert et d’une casquette aux couleurs militaires, est apparu devant une foule qui scandait ‘’Prési Sonko’’ ou encore ‘’Sokolalé dina la door’’. Non loin de cette ‘’hystérie générale’’, les forces de l’ordre positionnées à quelques encablures de là et prêtes à en découdre avec quiconque tenterait de troubler l’ordre public. Avant de prendre la parole, le maitre des lieux a demandé à tous d’entonner l’hymne national avant d’observer une minute de silence en mémoire des ‘’enfants assassinés par Macky Sall à Keur Mbaye Fall et à Ziguinchor’’. Il a ensuite invité tous à applaudir pour les sages venus de Bignona, de Goudomp et de Bounkiling avec mention spéciale aux mamans et à la jeunesse pour laquelle il mène le combat. ‘’Elles sont les symboles de la résistance. Les dignes héritières d’Aline Sitoé Diatta et des femmes de Nder’’ a clamé, haut et fort, le leader de Pastef à l’entame de sa déclaration. Discours dans lequel, pour expliquer son repli à Ziguinchor, il a dit : ‘’Si tu ne sais pas là où tu vas, repars chez toi.’’ Aux jeunes qui se sont érigés en bouclier humain, il a encore dit : ‘’Vous avez fait des choses extraordinaires. Vous avez été formidables. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis ému et fier de vous. Vous nous avez permis de marquer un point important, de gagner une victoire importante dans la bataille. Soyez fiers de ce que vous avez fait.’’ Dans la foulée, il a annoncé son retour à Dakar pour le ‘’combat final’’. Un retour pour ‘’faire face à Macky Sall et pour en finir avec’’. Ousmane Sonko, qui souligne que la stratégie a consisté à déjoué leur plan, à gagner du temps et de remobiliser les troupes un peu partout dans le pays, invite tous les jeunes et femmes à le rejoindre à Dakar pour ‘’faire face à Macky Sall et sa dictature rampante’’. ‘’Président Ousmane Sonko dey délou Dakar’’ a-t-il clamé sous un tonnerre de cris et d’applaudissements. Selon lui, l’objectif n’était pas de se retrancher à Ziguinchor, des mois durant. Dès lors que la victoire a été obtenue, il faut réunir toutes les forces d’ici et de la diaspora pour faire face à Macky Sall. ‘’Il est temps d’assumer nos responsabilités et faire face à Macky Sall durant les huit mois qui nous séparent de la Présidentielle’’, a-t-il fait savoir non sans relever qu’il n’a pas été au procès à cause des conditions qui ne s’y prêtaient pas. Dans le même sillage, il a invité tous les Sénégalais, les ‘’patriotes’’ de s’inspirer de l’exemple de Ziguinchor et de porter haut le flambeau de la lutte et de la résistance pour, entre autres, libérer les ‘’700 prisonniers politiques’’ de la coalition Yewwi Askan Wi. ‘’Nous portons un projet pour le Sénégal et l’Afrique’’, a-t-il souligné. Pour terminer, il a improvisé ‘’une promenade d’au revoir’’ dans les ruelles de Ziguinchor et demandé aux jeunes ‘’maitres de la cité’’ de lever toutes les barrières et barricades tout en maintenant le dispositif de surveillance. Auparavant, il a révélé que son retour à Dakar se fera par la route, à travers une ‘’Caravane de la liberté’’, un ‘’Némékou Tour’’ qui le conduira de Ziguinchor à Kolda, en passant par Sédhiou et Vélingara. Puis à Tambacounda avant de rallier Koumpentoum, Koungheul, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Mbour et Dakar, avant d’annoncer ‘’zéro tolérance pour Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yaakaar’’. IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)