Le dimanche 22 décembre dernier, les frères germains A. Diop et M. Diop ont saisi les limiers du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles-Assainies d’une déclaration relative à des faits d’extorsion de fonds par un présumé policier.

Lors de leurs auditions par les enquêteurs, ils ont expliqué avoir été interceptés aux abords de la plage de Diamalaye par un individu se disant agent de recherches au commissariat de l’Unité 15.

Après un contrôle, le présumé policier, d’après eux, a récupéré leurs deux téléphones portables avant de les inviter à venir au commissariat pour les besoins de l’enquête.

Une autre source de la police a ajouté qu’un présumé policier se pavanait tous les jours en début de soirée sur la VDN 3 pour saisir les téléphones des usagers avant de leur demander d’aller au commissariat de l’Unité 15.

Afin de mettre fin à cette histoire, mais aussi de mettre la main sur ce suspect, une enquête a été ouverte. C’est dans ce sens que les investigations entreprises ont permis d'interpeller, lundi dernier, le suspect au rond-point Diamalaye avec l’aide d’un chauffeur de taxi, victime de ce dernier.

Il s’appelle A. L. Guèye. Il est né en 1994 et est vigile chargé de la surveillance de la résidence d’une chanteuse bien connue et habitant à la cité Djily Mbaye.

En outre, la fouille de son sac à dos a permis aux enquêteurs de retrouver des articles de la gendarmerie, notamment des écussons, blasons, épaulettes, un jacket et deux décharges électriques.

Interrogé sommairement, il a admis avoir saisi les téléphones et pris l'argent de certains usagers de la route entre Yoff et les Parcelles-Assainies en s’identifiant comme un élément de recherches du commissariat de l’Unité 15. Suffisant pour qu’il soit placé en position de garde à vue pour usurpation de fonction et extorsion de fonds.

Il devrait être présenté au procureur aujourd’hui dans la matinée.