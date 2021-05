La visite du leader de Frapp/France dégage dans le village de Nianing (commune de Malicounda) s’est mal tournée. Guy Marius Sagna s’est retrouvé devant des nervis qui l’ont chassé du village où il avait été invité par les membres de Jog Jotna de cette localité. Il pointe du doigt le maire Maguette Sène et promet de porter plainte, si le procureur ne s’autosaisit pas.

La journée d’hier a été très mouvementée pour Guy Marius Sagna et son équipe qui ont fait le déplacement sur Nianing. Invité par les membres de Jog Jotna pour recueillir des informations sur les litiges fonciers qui existent dans la commune Malicounda, le leader de Frapp/France dégage n’a pas pu finir sa visite. Des hommes sortis de nulle part ont attaqué le groupe pour leur intimer l’ordre de quitter le village.

Selon l’activiste, ce sont des nervis envoyés par le maire de la commune, Maguette Sène. Il prévient : ‘’Nous n'accepterons pas, nous ne cèderons pas à la menace et à l'intimidation.’’

Guy Marius d’ajouter : ‘’On espère juste que le procureur va s'autosaisir, parce que les faits sont suffisamment graves. A un moment donné, nous avions même plus peur pour les gendarmes de la brigade de Nianing que pour nous-mêmes. Tellement ces voyous, ces bandits, ces nervis manipulés par le directeur du Coud, le maire de la commune de Malicounda, qui a même mobilisé des agents du Coud… Des gens en provenance de tous les villages du département de Mbour étaient tellement massés devant la porte de la gendarmerie que nous avons eu peur pour les gendarmes. Et nous le leur avons dit. Ce sont là des conditions inacceptables de travail pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité.’’

Sur la même lancée, Guy Marius exige que le procureur prenne toutes ses responsabilités dans cette affaire. ‘’Nous espérons que le procureur va s'autosaisir. S'il ne fait pas son job, nous allons porter plainte. Pas pour nous, mais pour que plus aucun autre citoyen sénégalais ne subisse la même chose que nous. Et cette plainte, ce n'est pas pour nous venger, ce n'est pas parce que nous sommes rancuniers, mais pour dire tout simplement : plus jamais ça ! Dans les jours à venir, nous vous informerons des suites à donner, notamment par rapport à la plainte’’, annonce le leader du Frapp.

Dans la foulée, il promet de retourner dans le village, très bientôt. ‘’Nous informerons également par rapport à notre retour à Nianing. Nous reviendrons à Nianing sans gourdin, sans pierre, sans coupe-coupe, mais nous espérons que l'Etat du Sénégal réunira les conditions pour un débat démocratique. Voilà ce qui se passe dans les 500 et quelques collectivités locales du Sénégal’’, dit-il.

Selon lui, c'est la raison pour laquelle le président de la République appelle, chaque année, à un dialogue, ‘’mais, estime-t-il, le dialogue doit commencer dans les communes’’.

Ensuite, s’adressant au chef de l’Etat, Guy Marius Sagna déclare : ‘’Monsieur le Président, vos maires APR, voilà ce qu'ils font. Ils sont à votre image. De la même manière que vous avez dit que votre objectif est de réduire l'opposition à sa plus simple expression, vos maires, dans leur localité, veulent réduire les patriotes et braves citoyens de Jog Jotna, de Mbour Justice, de Y en a marre, de Frapp et d'ailleurs, à leur plus simple expression. Ça ne passera pas !’’

‘’Vous n'avez pas bien mûri la leçon des mois de février et mars 2021’’

Par ailleurs, il a exprimé son inquiétude et sa tristesse devant la situation du pays. ‘’Nous sommes inquiets et nous sommes tristes, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui montre qu'en réalité, vous n'avez pas bien mûri la leçon des mois de février et mars 2021’’, a soutenu l’activiste. Avant de poursuivre : ‘’Monsieur le Président, vous aviez dit que vous avez compris, mais nous constatons qu'en réalité, vous n'avez absolument rien compris. Vous menacez la tranquillité dans ce pays. Vous menacez la paix dans ce pays. Parce que si cela continue, si c'est d'autres que nous, ils vont aller se venger et nous allons installer notre pays dans un cycle de vengeance et nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas que le Sénégal sombre dans un système de dent pour dent, œil pour œil...’’.

Enfin, le leader de Frapp/France dégage met en garde : ‘’Il vous revient à vous, Monsieur le Président de la République, parce que vous avez la plus grande responsabilité, de retenir vos troupes, parce que si vous ne les retenez pas, nous serons obligés de nous défendre. Et pour nous défendre, nous serons obligés de nous armer. Parce que nous n'accepterons pas que nos membres, nos frères et sœurs soient violentés, parce qu'ils se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique.’’

IDRISSA AMINATA NIANG