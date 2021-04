E-Media a été accueilli jeudi 8 avril avec tous les honneurs à Touba dans le cadre d’une visite de courtoisie au Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Sur le chemin de Touba, la délégation de E-Media s’est arrêtée à Diourbel au domicile de Serigne Moussa Nawel Mbacké, Khalife de Serigne Moustapha Bassirou MBACKÉ. Il a manifesté à Mamoudou une grande affection, le tenant ostensiblement à l’épaule pour lui signifier toute l’attention qu’il lui porte dans son remarquable travail à la tête du Groupe E-Media.

D’ailleurs, Serigne Moussa Nawel a fortement soutenu l’entrevue avec le Guide de Touba et, au retour à Diourbel, Mamoudou Ibra Kane et sa délégation ont eu droit à un exceptionnel Berndé de Serigne Moussa Nawel, ami de toujours de E-Media et de son Top Management.

Serigne Moussa Nawel, proche parmi les proches, accomplit avec devoir et discrétion un travail distingué auprès de l’actuel Khalife Serigne Mountakha Mbacké Bassirou qui a totale confiance en lui.

Ce déplacement du Directeur Général, Mamoudou Ibra Kane, à la tête d’une importante délégation, avait valeur de symboles. Avant son lancement, E-Media a bénéficié avec ferveur des prières du Guide religieux.

Ensuite, aux différents événements qui marquent la vie de la confrérie, le Groupe s’est toujours mobilisé pour en assurer des couvertures d’envergure qui lui ont valu l’affable soutien des Grands dignitaires de la sainte ville de Touba.

En plus de la qualité de l’accueil qui lui a été réservé, Mamoudou Ibra Kane a été reçu par le Khalife Général qui a relevé (et apprécié) le très bon travail du Groupe E-Media. « Je suis venu en fils et en talibé vous renouveler mon inestimable attachement et ma très haute considération, toujours attentif aux sages conseils que vous ne cessez de prodiguer à moi et à E-Media », a indiqué Mamoudou Ibra Kane. La visite rendue au Marabout s’est déroulée en présence de précieux amis du Groupe dont entre autres, Serigne Abo Mbacké et Serigne Cheikh Gaye.