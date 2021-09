La juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, vendredi dernier, Pape Mamadou Faye et Ibrahima Diallo à deux ans de prison dont un mois ferme. Ils sont reconnus coupables des chefs de vol en réunion et de violence et voie de fait.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre, Cheikh Konté et Djibril Cissé étaient les cibles d’une agression à Khar Yalla. Leurs bourreaux, Pape Mamadou Faye et Ibrahima Diallo, s’en sont violemment pris à eux, aux alentours de 5 h du matin. Tout a commencé par une bousculade. Puis, Pape Mamadou Faye arrache la sacoche de Cheikh Konté, tandis qu’Ibrahima Diallo se battait farouchement avec Djibril Cissé, pour prendre son téléphone portable. Les deux victimes ont eu leur salut grâce aux riverains qui étaient venus à leur rescousse.

Paniqués, les agresseurs prennent la fuite avant d’aller se réfugier chez l’amie de la mère de Pape Mamadou Faye.

Informés de l’agression, les policiers se mettent aux trousses des mis en cause qui ont été appréhendés sans grande difficulté. Entendus, ils reconnaissent les faits et passent aux aveux. Placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, vol en réunion, violence et voie de fait, ils ont fait face aux juges du tribunal d’instance de Dakar vendredi dernier.

A la barre, ils ont contesté les faits et rejettent les déclarations qui leur sont prêtées dans le procès-verbal.

Selon eux, ils ont été violentés. ‘’Nous n'avons rien fait. On revenait d'une veillée religieuse’’, s’est défendu Pape Mamadou Faye. Quant à son acolyte Ibrahima Diallo, il renseigne qu’ils ont pris la fuite pour échapper à la clameur des riverains. Avec conviction, il soutient : ‘’Nous ne sommes pas des agresseurs.’’

Après avoir écarté le délit d’association de malfaiteurs, le représentant du ministère public a requis deux ans d’emprisonnement dont trois mois ferme.

Les avocats de la défense ont de leur côté sollicité la relaxe au bénéfice du doute de leurs clients.

Après avoir délibéré, la présidente du tribunal a infligé une peine de deux ans, dont un mois ferme aux prévenus, pour vol en réunion, violence et voie de fait.