Après quelques jours de campagne, la coalition BBY de la commune de Wakhinane Nimzat a fait hier face à la presse. Selon le porte-parole du jour, la majorité à Guédiawaye aborde ces nouvelles joutes avec le défi d’une reconquête totale du département de Guédiawaye et des différentes communes. Pour Abdou Khafor Touré, ce défi, largement à leur portée, requiert de tous les responsables et militants l’unité, la franche camaraderie, la cohésion dans leurs rangs, l’ouverture à toutes les forces vives locales et une plus grande proximité avec les concitoyens.

Leur coalition, poursuit-il, réaffirme l’engagement pris devant le président de la coalition à une grande mobilisation de leur électorat, par une occupation totale du périmètre communal pour un succès éclatant au soir du 31 juillet 2022. "À ce titre, aucune parcelle ne sera cédée à l’opposition.

Une opposition qui a fini de prouver à tous les Sénégalais son incompétence, son amateurisme, son inexpérience, son infantilisme et son ambition prématurée et prétentieuse à certains égards de conquête du pouvoir, quel qu’en soit le prix. A leurs guignols locaux, nous disons que la récréation est terminée et qu’ils retourneront à leur classe au soir du 31 juillet. Cette localité demeure un fief historique du président Macky Sall depuis le 1er tour de l’élection présidentielle de 2012. Toutes les élections ont été couronnées de victoires.

Cette réalité électorale se confirmera au soir du 31 juillet, inch Allah. Nous nous y engageons. Par ailleurs, la coalition se félicite du calme, de la sérénité et de l’esprit de responsabilité avec lesquels tous les responsables politiques mènent pour le moment leurs activités de campagne électorale. Enfin, la coalition BBY invite toutes les populations de Guédiawaye à continuer à rejeter toute forme de violence et d’indiscipline, et à s’engager, comme toujours, dans la défense et la préservation de la paix et de la stabilité sociales, pour permettre au président Sall de poursuivre son entreprise de construction d’un Sénégal de paix et de prospérité par tous et pour tous", a souhaité M. Touré.

...Pour rappel, lors de l’Assemblée générale de la coalition BBY de Guédiawaye tenue le dimanche dernier, le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, n’a pas raté l’actuel maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aidara. ‘’Il (l’actuel maire) est entré dans notre métier par la petite porte. Lat Diop a donné le programme de la campagne.

C’est du porte-à-porte. Aliou (Sall), si tu veux reprendre cette mairie, tu l’auras. Nous allons gagner la liste départementale de députés. Nous avons la majorité, nous allons l’accuser d’incompétent, parce que rien ne marche. On ne veut pas d’un maire incompétent, parce que tout le monde nous reproche d’avoir élu un maire incompétent. Nous allons récupérer notre mairie et conserver nos sièges à l’Assemblée. Je lance un appel à tous les conseillers de ville d’être fermes et très politiques. Pas de compromission lorsqu’on va gagner la départementale et ce sera le point de départ du débarquement d’Ahmed Aidara. Parce que Guédiawaye ne sera pas bloqué par l’incompétence d’un maire. C’est le président Macky Sall qui nous l’empêchait, mais nous allons le faire.

Entrez dans les maisons et dites aux populations que si ces bandits gagnent, le pays sera bloqué. Il faut gagner cette élection et libérer Guédiawaye de l’incompétence’’, a déclaré le maire de Wakhinane Nimzatt.