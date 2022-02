La coalition Wallu Sénégal est ‘’satisfaite’’ des résultats du scrutin du 23 janvier dernier, selon un communiqué de cette mouvance politique reçu hier à ‘’EnQuête’’. ‘’Le scrutin organisé par notre République le 23 janvier 2022, portant élections communales et départementales, a livré ses résultats. Ces derniers se révèlent satisfaisants pour la coalition Wallu Sénégal dont l'Alliance pour la citoyenneté et le travail est membre. Malgré des scissions l'ayant tôt affaiblie, elle est arrivée 3e au plan national, subissant la règle du vote majoritaire à un tour (le ‘raw gaddu’).

Le scrutin a permis à notre jeune parti d'avoir ses premiers conseillers élus. J'ai été attentif à tous les efforts déployés par nos compagnons durant la précampagne. Ils se sont poursuivis après le démarrage de la campagne officielle. J'ai été témoin des difficultés rencontrées pour fédérer des intérêts partisans oubliant parfois l'objectif de recherche du plus grand nombre possible de mairies gagnées et de conseillers élus’’, lit-on dans le document.

...Ce qu’il faut en retenir, souligne la coalition Wallu Sénégal, c’est que toute élection vécue enrichit l'expérience politique et renseigne sur les corrections de démarches et d'attitudes à adopter. ‘’Elle permet également une meilleure lecture du discours souhaité par l'électeur. Des décisions devront donc être prises sous peu en vous associant étroitement à chacune d'elles. Nos compagnons devenus conseillers devront, fidèles à nos idéaux politiques, assumer leurs nouvelles fonctions avec la plus grande rigueur, guidés par le souci citoyen et l'éthique à restaurer impérativement dans la gouvernance des collectivités. Je leur demande de faire preuve d'assiduité et de vigilance citoyenne.

De savoir rester à l'écoute des souhaits et doléances de tous les administrés des collectivités de leur ressort, sans exclusive. Aussi de rendre compte de toute anomalie, par fait ou décision, constatée au sein des organes de gouvernance, parce que contraire à l'intérêt général et à une gouvernance éthique des biens collectifs. Je leur demande d'être des sentinelles d'une bonne gouvernance au service de leurs concitoyens’’, écrit le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, dans le communiqué.