La grande coalition Wallu Sénégal, dans le cadre de la huitième journée de sa tournée nationale, a été en caravane dans la zone est du pays. Pour débuter la journée, la délégation conduite par le directeur de campagne Mamadou Lamine Thiam et le coordonnateur de la coalition Mamadou Lamine Diallo s'est rendue à Salemata où l'intercoalition compétit sous pavillon Wallu Sénégal, d’après une note reçue à ‘’EnQuête’’. Un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la délégation par le candidat Chérif Sy (Wallu), les responsables de Wallu et de Yewwi, et une foule immense. Le coordonnateur de Yewwi Askan Wi, Ali Fourou Ba, a exposé les problèmes liés à l'emploi des jeunes, au manque d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires.

D’après lui, Salemata souffre de la dépendance de Kédougou où tous les services, même les plus élémentaires, y sont effectués pour une distance de 103 km. ‘’Il juge inacceptable que Salemata soit un des départements les plus pauvres, alors qu'il procure des milliards de richesses par an’’, lit-on dans la note. En outre, ‘’Mamadou Lamine Diallo s'est exprimé pour exposer les raisons qui doivent motiver les populations à ne pas voter pour Benno Bokk Yaakaar, à savoir le manque d'équité territoriale, la question de la loi sur l'homosexualité et le manque de prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Il a terminé par saluer l'engagement, la bravoure et la fidélité du candidat qui, selon lui, est un jeune modèle et pour qui les populations de Salemata feraient mieux de voter afin que leurs causes soient bien défendues à l'hémicycle’’, ajoute-t-on.

...La délégation s’est ensuite rendue à Saraya. Ici, Mady Danfakha a parlé des difficultés que rencontrent les populations, à savoir la cherté de la vie et le manque d'infrastructures. ‘’Selon ses propos, hormis la route nationale et celle qui mène au Mali, Salemata n'a pas d'infrastructures’’, informe-t-on dans la note. ‘’Mamadou Lamine Diallo, le coordonnateur de Wallu Sénégal, a appelé à voter pour l’intercoalition afin de criminaliser l'homosexualité et empêcher une troisième candidature de Macky Sall qui continue d'exploiter l'or et les ressources minières de Sabadola au profit des Occidentaux’’, indique-t-on.

Mamadou Lamine Thiam ‘’s'est indigné de l'état cahoteux de la route nationale. Ce qui prouve, selon lui, le problème d'infrastructures publiques dans le département. Il ajoute qu'il est impensable de donner la majorité à Macky Sall et son clan’’. La délégation continuant son chemin par une caravane à Kédougou a, pour une deuxième fois, croisé celle de Yewwi Askan Wi. ‘’Les deux coalitions ont été reçues par une mobilisation exponentielle et inédite’’, d’après le communiqué.