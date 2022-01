La dernière sortie du leader du Pastef, membre de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), continue de faire couler beaucoup de salive. Dans un communiqué de Yaw reçu hier, on tente de repréciser la pensée d’Ousmane Sonko.

‘’Dans notre pays et surtout dans les régions périphériques dont la Casamance, l’économie domestique et les activités considérées comme informelles ne sont pas prises en compte, bien qu’elles soient une condition indispensable au fonctionnement de l’économie formelle, en satisfaisant des besoins et en créant des emplois que l’économie capitaliste ne prend pas en charge.

Ces activités sont aux mieux perçus comme relevant d’une économie souterraine et illégale, et sont ainsi rejetées en dehors de la sphère économique, précisément parce qu’elles ne s’ajustent pas au paradigme associant l’entreprise – privée ou publique – et le travail salarié’’, indique-t-on dans la note. Sonko, voudrait relever ce défi commun à presque toutes les régions du Sénégal, en reconnaissant et en amplifiant ces formes plurielles d’entreprises et en introduisant de nouvelles.

‘’C’est dans ce cadre que le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) à Ziguinchor, dans son programme, évoque la question de la monnaie complémentaire locale MCL parfois appelée monnaie sociale. Les économistes savent bien qu’il s’agit là de la règle plutôt que d’exception : près de 10 000 formes de paiement ont été identifiées en 2020 dans 198 pays.

La jeune génération des Digital Natives sénégalaise connait bien, par exemple, la monnaie du Bitcoin utilisée ici comme partout presque dans le monde’’, d’après le communiqué. Cette vision conforme aux pratiques dans le monde, ‘’est donc la plus apte à sortir les masses populaires, surtout celles de l’intérieur du pays de l’extrême pauvreté et doter les communautés de moyens conséquents pour impulser leur développement local par l’inclusion financière’’.

...Par ailleurs, Yaw regrette qu’en lieu et place des débats publics que devait susciter la présentation du programme de leur candidat à Ziguinchor, qu’on assiste à ‘’une occasion nouvelle pour les affidés de Benno Bokk Yaakaar de tenir des propos discriminatoires tendant à stigmatiser certains fils du pays et une région du Sénégal, la Casamance en l’occurrence’’.

Aussi, souligne-t-on, ‘’il ne se trouvera aucun économiste ou financier crédible pour assimiler le sujet de la monnaie complémentaire locale, pratiquée dans presque tous les grands pays du monde (USA, Grande-Bretagne, France...) à une quelconque idée de division nationale, bien au contraire. Leur discours est suspect. Qui souhaite finalement isoler la Casamance ? Qui, en définitive, tente de faire taire les fils de la Casamance ? Un Casamançais n’a donc-t-il pas le droit de penser pour son pays ? Doit-il être une menace chaque fois que ses idées sortent d’un certain cadre standard ? Qui, in fine, est l’initiateur au Sénégal d’un fondamentalisme politique ? Qui fabrique ce mythe du complot séparatiste ?’’.