Yewwi-Wallu Pikine

Avec un taux de participation modéré de 52 %, un score de 84 741 contre 49 814, soit une différence de 34 927 voix dans l'ensemble des trois arrondissements, toutes les 12 communes du département de Pikine ont basculé en faveur de la liste Wallu qui incarne l’intercoalition dans le département de Pikine. Hier, lors d'un point de presse, la porte-parole du jour de ladite coalition a indiqué que Benno Bokk Yaakar est minoritaire à Pikine et les chiffres le démontrent à suffisance, car les votes par "erreurs" comptabilisés dans le compte de Yewwi Askan Wi s’élèvent à 19 339 voix.

Ce qui fait que, selon Marie Sow Ndiaye, l’intercoalition dépasse de très loin BBY avec un différentiel de 54 266 voix. "Habitants de Pikine, notre engagement parlementaire ne trouve sa finalité que dans la volonté d’être le porte-voix de vos interrogations auprès des décideurs afin de vous apporter des réponses concrètes face aux préoccupations actuelles et futures’’, a-t-il déclaré. ‘’Le régime, à sa tête Macky Sall, veut détourner la volonté du peuple en procédant à des fraudes dans bon nombre de départements. Qu’il se le tienne pour dit, l’intercoalition ne se laissera pas divertir par ces micmacs politiciens, la volonté du peuple sera respectée advienne que pourra", a juré la députée de la 14e législature.

...Selon elle, par cette élection dite de rupture, ils sollicitent l'accompagnement des Pikinois pour qu’ensemble, ils défendent ce qui revient à Pikine de droit, poussent les pouvoirs publics à investir sur la jeunesse et les femmes. Ils veulent presser le gouvernement à soutenir l’entrepreneuriat et les projets porteurs d’innovation et exiger de l’État du Sénégal de propulser les projets et initiatives culturels et artisanaux dans le département.

"Peuple de Pikine, nous vos élus partageons vos inquiétudes au quotidien : les problèmes liés à l’accès aux soins de qualité à moindre coût, le souci d’une scolarité permanente pour nos enfants, l’absence de cadre de vie adéquat, la criminalité débordante dans nos quartiers, le chômage endémique des jeunes, les lourdeurs administratives entre- autres récriminations… Partout dans Pikine, nous avons constaté votre attachement à notre département, vos actions pour le faire avancer et vos efforts pour créer des passerelles au service de notre bien-être sont visibles et ne souffrent d’aucune équivoque. Nous ressentons la vitalité du lien qui unit les Pikinois et Pikinoises à la Pikinité que feu Joe Mbaye usait pour montrer notre fierté ou encore notre volonté à faire de Pikine une ville phare et stratégique", a-t-elle conclu.