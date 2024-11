Les premières tendances issues du scrutin de ce dimanche sont nettement favorables à la coalition Pastef les Patriotes dans la région de Ziguinchor, où l’opposition dans son ensemble a frisé l’humiliation dans tous les centres de vote.

Contrairement aux dernières présidentielles, les militants et sympathisants de la coalition Pastef les Patriotes n’ont pas jubilé, hier, après l’annonce des premiers résultats issus du scrutin. C’est sans tambour ni trompette qu’ils ont accueilli les premières tendances parce que les « résultats étaient connus d’avance », souligne un militant rencontré près d’un centre de vote. Ces premières tendances très largement favorables à la tête de liste Ousmane Sonko sont également enregistrées dans les départements d’Oussouye et de Bignona. Dans la commune de Ziguinchor, les Patriotes ont dérouté l’opposition dans tous les centres.

Au centre du Bloc scolaire Boucotte-Ouest, au bureau 3, Pastef a obtenu, sur 557 inscrits et 244 suffrages valablement exprimés, 179 voix contre 19 pour Takku Wallu, 11 pour Jamm ak Njerin et 8 voix pour Samm sa Kaddu. Les mêmes écarts ont été constatés au bureau n° 10 dudit centre. Pastef sort vainqueur avec 173 voix. Il est suivi de Takku Wallu avec 19 voix, Jamm ak Njerin avec 9 voix et Samm sa Kaddu avec 4 voix sur 559 inscrits et 220 suffrages valablement exprimés. Au bureau n° 2, sur 556 inscrits, 223 votants et 223 suffrages valablement exprimés, Pastef est sorti très largement devant avec 155 voix. Takku Wallu obtient 17 voix et Jamm ak Njerin 14 voix. Sur l’ensemble du centre Alioune Badara Diallo, avec un suffrage valablement exprimé de 1 050 voix, Pastef a obtenu 770 voix, Takku Wallu sort deuxième avec 90 voix et Jamm ak Njerin 65 voix sur 20 336 inscrits.

À François Ntap, un autre centre témoin, sur 178 voix valablement exprimées au bureau n° 5, les Patriotes ont obtenu 137 voix. Takku Wallu vient en deuxième position avec 12 voix, Jamm ak Njerin 5 voix et Samm sa Kaddu 3 voix. Les mêmes tendances ont été constatées dans le département de Bignona. Tous les centres de vote ont été gagnés par la coalition présidentielle. À titre illustratif, au centre de vote de l’école élémentaire de Tendouck, sur 363 inscrits et 169 suffrages valablement exprimés, Pastef a obtenu 152 voix, Takku Wallu 6 voix, Jamm ak Njerin 3 voix et Samm sa Kaddu 1 voix. À Bessire, village d’Ousmane Sonko, le Pastef a obtenu 344 voix contre 27 pour Jamm ak Njerin, 3 pour Takku Wallu et 1 voix pour Samm sa Kaddu. Au centre témoin de vote de Kadiamor, dans la commune de Bignona, les premières tendances sont également nettement favorables à la coalition Pastef. Au bureau n° 2, sur 269 suffrages valablement exprimés, Pastef a raflé la mise en remportant 227 voix. Il est suivi de Takku Wallu avec 15 voix, Jamm ak Njerin 12 voix et Sopi Sénégal 2 voix.

Au regard de ces premières tendances, l’on peut aisément affirmer que l’on s’achemine vers une victoire éclatante de la coalition Pastef dans la région de Ziguinchor, où le taux de participation est de 44,06 %. Les mêmes tendances largement favorables au Pastef ont été notées dans le département d’Oussouye. L’ensemble des centres de vote a été remporté par la coalition présidentielle. Au bureau n° 2 de la commune d’Oukout, Pastef n’a laissé que des miettes à l’opposition : 1 pour Sénégal Kessé, 13 pour ADS et 3 pour Bunti Bi. Pastef est sorti très largement devant avec 124 voix sur un suffrage valablement exprimé de 187 votants.

Il faut souligner que le vote s’est déroulé normalement dans la région de Ziguinchor, où aucun incident n’a été noté tout au long de la campagne électorale. Il faut également noter qu’au regard des premières tendances, trois coalitions sortent du lot après le Pastef dans la région de Ziguinchor. Il s’agit de Takku Wallu, de Jamm ak Njerin et de Samm sa Kaddu.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)