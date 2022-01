Les premières tendances issues du scrutin d’hier sont nettement favorables à la coalition Yewwi Askan Wi dans la région de Ziguinchor, aussi bien au niveau des Municipales que des Départementales.

S’il y a une ville du pays où les résultats sont sans ambiguïté, c’est bien Ziguinchor. Après la publication des premiers résultats des élections territoriales, le maire sortant et tête de liste du parti de l’Union des centristes du Sénégal (UCS), Abdoulaye Baldé, est sorti féliciter le nouveau maire. Il s’agit de la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko. ‘’En faisant ma campagne, on me disait que j’étais un bon maire. Mais les résultats finaux disent tout autre chose. Je respecte le choix des Ziguinchorois. Je félicite Ousmane Sonko’’, a dit dans la soirée M. Baldé.

D’ailleurs, le vainqueur est sorti jubiler avec les populations dès la publication des premiers résultats. Un bain de foule l’a accompagné. ‘’Ce qui s’est passé est historique. Nous devons rendre grâce à Dieu et remercier le peuple sénégalais pour cette prise de conscience qui annonce des changements en profondeur. La destination, c’est 2024 et c’est le palais de la République. Je ne vois personne, ni rien, s’il plait à Dieu, qui peut nous empêcher d’arriver à destination. Vous avez placé votre confiance en moi et je serai le maire de chaque Ziguinchorois sans exclusion. Je serais le maire d’Abdoulaye Baldé, de Benoit Sambou et de tous les habitants’’, a déclaré Ousmane Sonko.

En attendant que tous les résultats soient disponibles, il est noté que sur l’ensemble du territoire départemental de Ziguinchor, la coalition Yaw est largement sortie victorieuse. A Landing Tamba, un centre témoin, et au bureau n°7, la coalition d’Ousmane Sonko a obtenu 183 voix contre 30 pour Benno Bokk Yaakaar. C’est aussi la même situation qui prévalait à Francois Ntap, un autre centre témoin du populeux quartier de Tilène, à la périphérie de Ziguinchor. Au bureau n°10, Yaw a engrangé 125 voix, l’UCS Mbolo de Baldé 48 et BBY 37.

Si ces tendances se confirment, la coalition Yewwi Askan Wi sortira largement en tête. Elle sera suivie de celle du maire sortant Abdoulaye Baldé. La mouvance présidentielle occupera la troisième place. Selon nos informations, quelques poches ont échappé à Yaw. A Enampore, le candidat indépendant Adrien Manga aurait raflé la mise, tout comme à Nyassia ou la candidate de l’UCS Mbolo serait, elle aussi, sortie première.

Le département de Ziguinchor n’est pas le seul à tomber dans l’escarcelle de Yaw. Oussouye et Bignona en font partie. Presque toutes les communes de ces deux départements sont désormais entre les mains de Yaw. Si les tendances se confirment, Mamadou Lamine Keita et Tombon Guèye, respectivement maires de Bignona et de Djimbéring, seront battus.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)