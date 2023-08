« De la recrudescence des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest »

Les coups d’Etat militaires constituent des moments de paralysie des institutions d’un pays. Ce qui, entraine un retour en arrière du moment que, à chaque coup d’Etat, une expression revient à savoir « la constitution est dissoute ». Dans l’histoire, l’Afrique de l’Ouest a longtemps été minée par des coups d’Etat militaires. Toutefois, force est de constater que les coups d’Etat d’antan et ceux d’aujourd’hui sont d’une grande différence, d’autant plus que le contexte a évolué.

Dès lors, il est important de préciser que les coups d’Etat actuels ont une double cause à savoir l’incapacité des pouvoirs civils à combattre le terrorisme et le projet de fossilisation au pouvoir de certains dirigeants, d’où la lancinante question du mandat. Les coups d’Etats y sont légion. Prenant l’exemple de la Guinée Conakry, un coup d’Etat a été perpétré en 2021 par le lieutenant-colonel Mamady Doumbia. Ce coup d’Etat intervient après que le président élu, Alpha Condé, a modifié la Constitution pour briguer un troisième mandat qui, n’a pas été sans conséquences. Plusieurs manifestations ont eu lieu pendant cette période avec des morts et des blessés.

Ce dernier finira par remporter l’élection présidentielle de 2020. Malgré cette victoire, la crise continuera avec le harcèlement exercé sur les opposants dont Seydou Dalen Diallo qui a été assiégé à son domicile. Autant de facteurs qui ont fragilisé le tissu sociopolitique et qui finiront par entrainer le coup d’Etat, car les libertés publiques étaient confisquées, et l’Etat de droit fortement atteint par les dérives du régime d’Alpha Condé. Il faut aussi rappeler qu’Alpha Condé a longtemps personnalisé l’Etat guinéen qui s’identifiait à lui de par la main de fer dont il a géré le pouvoir depuis qu’il est président de la République. Sauf que, son mandat forcé sera le mandat de trop qui conduira à son éjection du pouvoir qui apparait comme une sorte de retraite anticipée. Le coup d’Etat sera assez particulier de par la liesse populaire qui l’accompagnera.

Ce qui accorde une légitimité populaire aux militaires. Pour autant, la Guinée n’est pas totalement tirée d’affaire, car le nouvel homme fort semble suivre les mêmes pas qu’Alpha Condé de par la façon dont il dirige le pays. Des opposants en exil, des manifestations durement réprimées peignent un tableau assez sombre de la situation sociopolitique.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les coups d’Etat peuvent être analysés à travers plusieurs approches. Il s’agira pour nous de voir successivement l’approche organisationnelle pour analyser les coups d’Etat d’antan ; l’approche institutionnelle de Samuel Huntington nous permettra aussi de mieux comprendre les coups d’Etat de façon générale dans la mesure où elle revient sur la problématique de la construction de l’Etat en Afrique ; enfin l’approche développée par Michel Martin sera pertinente pour aborder les coups d’Etat actuels selon le profil des acteurs qui les perpètrent.

Une analyse des coups d’Etat par l’approche organisationnelle

Plusieurs coups d’Etat militaires ont été notés dans la période postindépendance, témoignant de la fragilité des Etats africains qui peinaient à s’approprier du modèle étatique. Ainsi, les coups d’Etat étaient parfois menés par des sous-officiers ou même des soldats. Le contexte d’alors était marqué par des régimes autoritaires qui réprimaient toute forme d’expression des libertés publiques. A cela s’ajoute le fort mercenariat noté pendant cette période, témoignant de la mainmise du colon sur les affaires africaines, car chaque dirigeant qui s’opposait à leurs intérêts était renversé voire même éliminé. Dans les années 1980 et 1990, les coups d’Etat feront l’objet d’appréciation positive en ce sens que l’armée était considérée comme modernisatrice. Rappelons aussi que c’était à une période symbolique avec les transitions démocratiques. Les populations, surtout les jeunes, s’étaient appropriés du modèle démocratique en combattant tout dirigeant qui refusait de s’y conformer.

L’approche organisationnelle trouve également toute sa pertinence dans les coups d’Etat actuels en Afrique de l’Ouest. Les récents coups d’Etat ont une particularité, vu la liesse populaire qui les a accompagnés. L’armée est vue par les populations comme salvatrice, sans occulter aussi les questions d’ordre géopolitique avec le rejet de la France et l’adoubement de la Russie. Les dirigeants civils ont longtemps fait l’objet de critiques, tant l’implication de la France dans les affaires internes était telle que, les populations n’ont cessé de dénoncer une ingérence. Ce qui explique qu’à chaque coup d’Etat la liesse populaire brandit le drapeau russe et brule le drapeau français. Il y a donc le facteur de la perception qui se pose. D’où la pertinence de l’approche constructiviste pour le comprendre. Les exemples du Mali et du Burkina Faso en sont des exemples patents. Les coups d’Etat au Mali et au Burkina Faso sont entrainés par l’échec des pouvoirs civils dans la lutte contre le terrorisme. Ceci repose la problématique de la faiblesse des armées ouest-africaines. Une aubaine pour les groupes terroristes qui en profitent pour étendre leur conquête en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Dans ces deux pays, a émergé depuis quelques temps un sentiment anti-français nourri par les populations.

Au Mali, face à la situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus malgré la présence de l’armée française, la France deviendra de plus en plus indésirable, de même qu’au Burkina Faso. Alors, face à la dégradation sécuritaire, les militaires s’arrogeront le droit de déposer les présidents élus et de prendre le pouvoir avec un soutien populaire qui leur accorde une certaine légitimité. Ces crises politiques sont d’autant plus complexes pour la CEDEAO qui peine à les freiner, mais aussi et surtout à imposer aux autorités militaires le retour à l’ordre civil. Ce qui se termine comme nous l’avons constaté par un marathon diplomatique entre CEDEAO et pouvoirs militaires. Et c’est ainsi que nous allons aborder l’analyse des coups d’Etat à l’aune de la fragilité institutionnelle des Etats africains.

Une analyse des coups d’Etat par l’approche institutionnelle

Mettre l’accent sur les institutions revient à analyser les coups d’Etat selon l’approche institutionnelle de Samuel Huntington. En effet, la faiblesse de l’Etat est une réalité en Afrique de l’Ouest. Ceci s’explique par les effets pervers des pratiques autoritaires dans plusieurs pays. A cela s’ajoute l’usage de la démocratie de façade qui permet de tenir en otage le peuple. L’Etat est fortement délégitimé[1] par les dirigeants politiques de par la patrimonialisation et la personnalisation du pouvoir. Ce qui pose un véritable défaut d’institutionnalisation du pouvoir. Le processus de construction de l’Etat africain reste donc inachevé au vu des multiples conflits qui minent le continent en général et la sous-région ouest africaine en particulier, et qui est en proie à des crises politiques récurrentes. Ce qui explique les coups d’Etat et la légitimité dont jouit l’armée vis-à-vis de la population. L’armée est considérée comme la seule institution qui fonctionne. L’armée en général est considérée comme une institution bien organisée et où on ne note pas de maux telle que la corruption. Toutefois, une telle considération n’est pas exhaustive, du moment que plusieurs armées en Afrique de l’Ouest sont minées par le factionnalisme, le corporatisme, la forte ethnicisation et même des problèmes de corruption qui ont eu des retombées néfastes dans la déstabilisation de certains pays comme le Mali et le Burkina Faso.

L’autre aspect très particulier des coups d’Etat est « le coup d’Etat dans le coup d’Etat » souvent perpétré par des officiers subalternes. Ceci attire notre attention sur la structuration des armées des pays en question à savoir le Mali et le Burkina Faso. Au Mali, on a eu deux coups d’Etat en moins d’un an, témoignant de la faible structuration de l’armée, mais aussi du corporatisme sur lequel nous reviendrons.

C’est la même situation au Burkina Faso où on a un coup d’Etat dans le coup d’Etat. En effet, un premier coup d’Etat a eu lieu le 22 janvier 2022 dont l’auteur était le lieutenant-colonel Damiba. La raison évoquée était la dégradation de la situation sécuritaire avec un gouvernement insouciant de l’état des soldats au front. Huit mois plus tard, c’est à son tour d’être renversé, cette fois-ci, et de manière inattendue par un officier subalterne du rang de capitaine. Cette situation nous fait dire que les pouvoirs détenus par le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso restent très fragiles, car il est incompréhensible qu’un moins gradé puisse commander toute une armée avec des généraux, des colonels et des commandants. La thèse de la frustration devient très plausible en ce sens que les hauts gradés qui jouissaient de plusieurs privilèges, s’y voient privés et ne manqueront pas de saisir toute faille qui s’offrira à eux pour renverser la tendance.

Un autre aspect à prendre en compte est la tentation qui risque d’animer les autres militaires, surtout les subalternes. On assiste à une division au sein de l’armée et ceci constitue une aubaine pour les groupes terroristes qui gagnent davantage de terrains. L’appétit du pouvoir des jeunes militaires fragilisent de plus en plus l’Etat burkinabé. Et à ce rythme, l’effondrement de l’Etat burkinabé est à prendre en compte, car les militaires censés défendre le pays s’entre-déchirent pendant que l’ennemi s’organise de mieux en mieux, s’arme de plus en plus et continue de progresser.

Dans cette optique, une question nous taraude l’esprit à savoir : pourquoi les coups d’Etat menés par les moins gradés réussissent ? Deux éléments de réponse peuvent être dégagés : le corporatisme avec le cas des forces spéciales et le conflit de génération. Les forces spéciales sont des corps surentrainés et suréquipés. Elles sont de loin au-dessus des autres corps. Au début, la raison de leur création était la lutte contre le terrorisme. Toutefois, depuis quelques temps, elles suscitent l’inquiétude et l’intrigue, car les coups d’Etat sont de plus en plus perpétrés par ces dernières. Alors, si ceux qui sont censés combattre le terrorisme se détournent de leur objectif et s’adonnent à l’exercice du pouvoir politique, qu’en sera-t-il de la lutte antiterroriste ?

Une analyse des coups d’Etat par le profil des acteurs

A la suite des pays susmentionnés, nous avons le coup d’Etat au Niger. Malgré les avancées dans la lutte contre le terrorisme, le Niger ne sera pas épargné par cette vague de coup d’état qui mine l’Afrique de l’Ouest depuis trois ans maintenant. Ce coup d’Etat contre le président Mouhammed Bazoum suscite plusieurs interrogations et inquiétudes. D’où la question quelle est la pertinence de faire un coup d’Etat au vu des avancées dans la lutte contre le terrorisme enregistré par le Niger ? C’est un coup d’Etat inopportun et que rien ne justifie bien que les putschistes aient brandi l’argument de la crise sécuritaire qui ne tient pas. Dans tous les cas, ce coup d’Etat est de trop et donne ainsi l’impression que si les organisations régionales et sous-régionales ne prennent garde, la prise du pouvoir par la force risque d’être érigée en norme.

Ce qui d’ailleurs est déjà un précédent dangereux dans une sous-région très fragile et fortement éprouvée par le terrorisme. La succession de prise de pouvoir par les militaires le corrobore. Tout porte donc à croire qu’une telle situation a pu se produire à cause de l’inertie de la CEDEAO face à cette façon illégitime et illégale de prise du pouvoir. L’impuissance de la CEDEAO face aux coups d’Etat est tellement flagrante que des militaires n’hésitent plus à recourir à la force pour prendre le pouvoir. Il s’y ajoute un paradoxe à savoir que ce sont les populations elles-mêmes qui élisent les dirigeants civils, mais sont les premiers à applaudir les coups d’Etat. En tout état de cause, la CEDEAO a une occasion pour se racheter et de mettre fin à cette série macabre de coup d’Etat qui plonge de plus en plus la sous-région ouest-africaine dans des lendemains qui n’augurent et ne présagent rien de bon.

Les coups d’Etat sonnent ainsi comme une résultante de la fragilisation de l’Etat par les dirigeants. Et tout ceci nous permet de revenir à la démocratisation. Au vu des rebondissements en Afrique de l’Ouest, force est de constater que le processus de démocratisation initié à partir de 1990 a été un échec, car l’Afrique de l’Ouest est, malgré cette démocratisation, en proie à des crises politiques récurrentes en plus de la pauvreté et de la montée de l’insécurité avec le terrorisme. La démocratie est devenue un moyen pour un petit groupe de profiter de la majorité en se fondant sur une soit disant légitimité issue de l’élection.

L’élection est souvent analysée comme étant le baromètre de la démocratie. Ce qui est réducteur et remet en cause la démocratie. La démocratie électorale constitue une entrave à la démocratie substantielle. Celle-là qui permet d’avoir un dialogue sincère entre les acteurs afin d’aboutir à des consensus forts. En plus, la démocratie doit prendre en compte d’autres aspects dont l’économie, le social, l’éducation, la santé entre autres. La démocratie est un tout. Pour ce faire, une réforme de la CEDEAO s’impose. De plus en plus, la CEDEAO est en perte de crédibilité vu les nombreuses épreuves auxquelles elle fait face sans parvenir à les résoudre. C’est le cas de la recrudescence des coups d’Etats militaires, des coups d’Etat constitutionnels avec le tripatouillage des constitutions avec le syndrome du troisième mandat. Tout récemment, la CEDEAO a fait une annonce sur une prochaine création d’une force anti putschiste et antiterroriste. Reste à savoir si la faisabilité ne sera pas biaisée.

La crise de l’Etat est une réalité en Afrique de l’Ouest. Elle est corroborée par la gestion patrimoniale et personnelle du pouvoir par les dirigeants. Ce qui engendre des crises politiques récurrentes qui fragilisent les Etats. Cette fragilité a été une occasion pour les groupes terroristes de s’implanter et de s’étendre à travers la sous-région ouest-africaine.

Aboubacry DIACK

Chercheur en Science Politique