L’équipe du Sénégal a étrillé celle du Mozambique (5-1) pour le compte de la 3e journée de la poule L des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Avec cinq points d’écart sur leur dauphin, les Lions ont pris une sérieuse option pour la qualification qui pourrait arriver, dès la prochaine journée face aux Mambas, à Maputo mardi prochain.

Le Sénégal a réussi sa première sortie en 2023. Les champions d’Afrique se sont baladés face au Mozambique sur le score de 5 buts à 1, en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Can 2023. Avec cette troisième victoire successive, l’équipe sénégalaise a conforté son leadership à la tête de la poule L, avec 9 points, à 5 longueurs de son dauphin, le Mozambique (2e, 4 pts). Les Lions pourront valider leur qualification en cas de victoire contre les Mambas, mardi prochain à Maputo.

Pour cette première manche, Aliou Cissé a aligné un 11 assez remanié. Dans le but, le choix du staff a porté sur Alfred Gomis. En défense, Youssouf Sabaly et Abdallah Ndour ont été positionnés respectivement à droite et à gauche, et dans l’axe central, on a retrouvé le duo Abdoulaye Seck - Kalidou Koulibaly. Au milieu de terrain, c’est le trio Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Guèye qui a été aligné. En attaquant, on a eu Iliman Ndiaye sur le flanc droit, Sadio Mané à gauche et Boulaye Dia à la pointe de l’attaque.

Après deux minutes d’observation, le Sénégal a pris d’assaut le camp de l’adversaire. Dans leur système en 4-4-2, les Mozambicains ont essayé de jouer en bloc pour contrer les attaques sénégalaises. Mais les Lions n’ont pas mis de temps à accélérer le jeu. Ils vont trouver très vite la faille grâce à Youssouf Sabaly (9e). La défense des Mambas a déjoué six minutes plus tard. Sur une passe de Sabaly, Sadio Mané (15e) trompait le portier, Gion.

Les hommes de Cissé ont maintenu le pressing haut, obligeant les Mambas à jouer sur de longues balles pour trouver le duo Palembe - Ratifo. Mais la défense sénégalaise était bien en place. A force de pousser, les Sénégalais ont corsé l’addition grâce à Iliman NDiaye (3-0, 31e). Sur un centre d’Abdallah Ndour du côté gauche, l’attaquant de Sheffield a repiqué dans l’axe de la défense adverse pour prendre de vitesse le défenseur mozambicain et du pied gauche a envoyé le ballon au fond des filets. Malgré le score, les Lions n’ont pas levé le pied. Et ce fut au tour de Boulaye de participer au festival de buts. L’attaquant de la Salernitana a profité de la balle repoussée par Gion, sur sa première frappe, pour faire trembler les filets.

Les latéraux au top, Sadio Mané moins flamboyant

Les latéraux sénégalais ont répondu présent durant la rencontre, notamment en première période. En plus d’être solide défensivement, Sabaly, comme à son habitude, a largement contribué au jeu offensif des Lions. Il a même ouvert le bal en inscrivant le premier but de la soirée. Ndour également n’a pas été en reste. Défensivement intraitable, il a été offensivement à la hauteur par ses centres dont la passe décisive pour le but de Iliman. Abdoulaye Seck également a bien tenu sa place aux côtés de Kalidou Koulibaly.

Par contre Sadio Mané n’a pas été au top de son potentiel. Malgré son but, l’attaquant du Bayern Munich n’a pas été très bien inspiré avec des passes mal ajustées. L’ancien Messin a montré également un déficit physique. Il a eu de la peine à se défaire du marquage de son vis-à-vis, Clesio Bauque. Sa prestation a été empruntée dans l’ensemble.

Une seconde période au trot

Les Mozambicains ont eu la possession en début de 2e période. Les hommes de Francisco ont élevé leur niveau de jeu. Ce qui leur a d’ailleurs permis de réduire le score, par GilcloVilanculos (47e, 4-1). Les Sénégalais ont laissé l’initiative du jeu aux Mambas. Ces derniers ont montré plus d’envie, mais ne sont pas arrivés à retrouver la faille. Les changements ont permis de redonner du rythme au jeu sénégalais. La domination a changé de camp avec les nouveaux entrants.

D’ailleurs, la première occasion réelle des Lions, du second acte, est venue de Bamba Dieng, qui a remplacé Iliman Ndiaye (76e). Sur un centre d’Abdallah Ndour (83e), l’attaquant de Lorient qui a amorti le ballon de la poitrine, n’est pas parvenu à cadrer son tir qui est passé au-dessus du but. Dieng s’est encore mis en évidence à la 88e minute avec un centre pour Habib Diallo (qui est entré à la place de Boulaye Dia, 64e), un autre remplaçant, qui a marqué de la tête (5-1).

Compositions des équipes : Sénégal : Alfred Gomis - Youssouf Sabaly, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Abdallah Ndour (89e, Moussa Niakhaté)- Nampalys Mendy (64e, Pathé Ciss), Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr (64e, Krépin Diatta) - Iliman Ndiaye (76e, Bamba Dieng), Boulaye Dia (64e, Habib Diallo), Sadio Mané. Entraineur : Aliou Cissé. Mozambique : Gion Chande - Clesio Bauque, Edson Sitoé, Zainadine Junior, Bruno Langa - Witiness Quembe, Amade Momade, Manuel Kambala, Gilclo Vilanculos - Stanley Ratifo, Elias Palembe. Entraineur : Francisco Queriol Junior.

LOUIS GEORGES DIATTA