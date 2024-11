Au lendemain des élections législatives, la Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, notamment pour des élections apaisées au Sénégal, Ëttu Jàmm a regretté, dans un communiqué rendu public, l’absence d’une seule femme à la tête des 41 listes des partis et coalitions de partis en lice. À cet effet, la plateforme recommande la réflexion sur la mise en place de listes départementales paires afin de consolider la concordance de l’équité.

Par ailleurs, elle dit constater "un bon déroulement du scrutin du 17 novembre 2024 dans un climat apaisé, avec un dispositif électoral satisfaisant de façon générale en ce qui concerne le personnel chargé du vote, la disponibilité du matériel, la présence des forces de sécurité pour sécuriser les opérations de vote, le respect de la priorité accordée aux personnes âgées, aux personnes vivant avec un handicap dans la majorité des bureaux de vote".

En outre, elle a salué la participation citoyenne des jeunes et des femmes, et l’exemple de citoyenneté des responsables des partis politiques et coalitions. Par la même occasion, Ëttu Jàmm a exhorté les nouveaux élus à l’Assemblée nationale à mettre en avant les intérêts des populations et à œuvrer pour la bonne marche de la démocratie sénégalaise.

Elle a également demandé l’application de la parité au niveau du bureau de l’Assemblée nationale et des commissions. De même, elle a encouragé "le renforcement des capacités des parlementaires pour les amener à bien comprendre les rôles et fonctions du député, la plénitude de leurs prérogatives dans le vote exclusif des lois, le contrôle de l’action gouvernementale, l’évaluation des politiques publiques". Ainsi, Ëttu Jàmm souhaite engager le dialogue avec les autorités sur les fonctions électives et nominatives.