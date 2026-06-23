Avec la chanson « Lima Beuga Doon », l’UNICEF et ses partenaires mobilisent artistes, médias et communautés pour briser les stéréotypes de genre et encourager les adolescentes sénégalaises à conquérir les sciences et les technologies.

Dakar, au rythme de l’espoir, de l’ambition et de l’engagement, a lancé officiellement la campagne nationale de sensibilisation portée par l’UNICEF Sénégal, en partenariat avec le Gouvernement du Sénégal, la structure de production Hoside et plusieurs acteurs engagés dans la promotion de l’éducation des filles.

À travers l’art, la musique, la culture et les médias, cette initiative entend transformer les perceptions sociales qui freinent encore l’accès des filles aux filières STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques). Au cœur de cette campagne se trouve une œuvre artistique forte : « Lima Beuga Doon » (« Ce que je veux être »), une chanson porteuse d’espoir et d’émancipation interprétée par quatre figures influentes de la scène artistique sénégalaise : Mia Guissé, Jahman Xpress, OMG (Oumy Guèye) et Mouhamed VJ.

Plus qu’un simple morceau musical, cette création est devenue le symbole d’un combat collectif pour l’égalité des chances et la valorisation du potentiel des jeunes filles sénégalaises.

Malgré les avancées enregistrées ces dernières années en matière de scolarisation des filles au Sénégal, de nombreuses disparités subsistent. Les adolescentes, notamment celles vivant dans les zones rurales et les familles vulnérables, continuent de faire face à des obstacles importants qui limitent leur parcours éducatif. Mariages précoces, grossesses précoces, pauvreté, manque d’infrastructures adaptées, insécurité dans certains établissements scolaires ou encore préjugés sociaux continuent de compromettre l’avenir de milliers de jeunes filles.

Ces difficultés se traduisent notamment par leur faible représentation dans les filières scientifiques et technologiques. C’est pour répondre à cette situation que l’UNICEF a lancé l’initiative « Transformer l’éducation par l’autonomisation et l’accès aux STEM », ciblant particulièrement les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kédougou, où les besoins demeurent importants.

Chaque enfant doit avoir le droit de choisir librement son avenir

Consciente que les changements durables passent aussi par les mentalités, l’UNICEF a choisi d’utiliser la puissance de l’expression artistique pour porter son message. La musique, parce qu’elle parle directement aux émotions et rassemble les générations, est apparue comme un outil privilégié pour sensibiliser les populations.

Le choix des artistes n’est pas anodin. Chacun d’eux possède une forte influence auprès de la jeunesse sénégalaise. À travers leurs voix, leurs parcours et leur notoriété, ils donnent un visage humain à cette campagne qui vise à démontrer que les filles ont toute leur place dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques.

« Lima Beuga Doon » séduit par sa simplicité, son authenticité et la force de son message. La chanson met en scène les rêves et aspirations des jeunes filles sénégalaises qui refusent désormais d’être enfermées dans des rôles prédéfinis. Elle leur donne la parole pour affirmer haut et fort leur volonté de devenir ingénieures, scientifiques, chercheuses, programmeuses ou encore expertes en nouvelles technologies.

Le refrain agit comme une déclaration de confiance en soi. Il invite les adolescentes à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs ambitions malgré les obstacles. Le titre transmet un message universel : chaque enfant doit avoir le droit de choisir librement son avenir, indépendamment de son sexe ou de son origine sociale.

Dans cette œuvre collective, Mia Guissé apporte une dimension particulièrement inspirante. Connue pour son talent vocal et son engagement auprès de la jeunesse, l’artiste incarne dans le clip une figure de confiance et de résilience. Son interprétation met l’accent sur la nécessité pour les filles de croire en leurs rêves et de ne jamais se laisser limiter par les préjugés. Son énergie communicative et sa présence à l’écran renforcent considérablement la portée émotionnelle du projet.

De son côté, Jahman Xpress apporte une touche engagée et militante. L’artiste utilise sa voix pour dénoncer les stéréotypes de genre qui continuent de freiner l’épanouissement des filles. Son intervention dans la chanson insiste sur l’importance de créer une société plus équitable où les talents sont reconnus indépendamment du sexe. Son message est clair : les STEM ne sont pas réservés aux garçons. Les filles possèdent les mêmes capacités intellectuelles et méritent les mêmes opportunités.

La participation d’OMG apporte une dimension particulièrement moderne à la campagne. Très appréciée des jeunes générations, elle symbolise une jeunesse audacieuse qui refuse les limites imposées par les normes sociales. Dans le clip, elle représente ces milliers de jeunes filles qui osent imaginer un avenir différent. Son message encourage les adolescentes à développer leur curiosité scientifique, à explorer les nouvelles technologies et à envisager des carrières innovantes.

Mouhamed VJ complète ce quatuor artistique en apportant son expérience de communicateur proche des jeunes. Sa participation renforce la dimension éducative de la campagne. À travers son intervention, il rappelle que les STEM constituent aujourd’hui un secteur stratégique pour le développement économique et social du Sénégal. Il souligne également l’importance de préparer les nouvelles générations aux métiers du futur.

Au-delà de la chanson, le clip vidéo constitue l’un des points forts de la campagne. La réalisation se distingue par une qualité visuelle impressionnante et une direction artistique particulièrement soignée. Les images alternent entre scènes de performance musicale et séquences illustrant le quotidien de jeunes filles engagées dans des parcours éducatifs prometteurs. Le spectateur découvre des adolescentes manipulant du matériel scientifique, travaillant sur des ordinateurs, participant à des expériences ou évoluant dans des environnements d’apprentissage modernes. Ces représentations visuelles contribuent à normaliser la présence des filles dans les STEM et à déconstruire les clichés encore largement répandus. Le travail sur la lumière, les couleurs et les cadrages confère au clip une esthétique moderne et dynamique. Les images sont lumineuses, porteuses d’espoir et résolument tournées vers l’avenir. Les réalisateurs ont privilégié des plans mettant en valeur la confiance, la créativité et l’intelligence des jeunes filles. Les décors choisis reflètent également la diversité des réalités sénégalaises, créant une connexion forte avec le public.

L’un des aspects les plus réussis du clip réside dans la mise en avant de figures féminines positives. Les jeunes filles représentées ne sont pas montrées comme des bénéficiaires passives d’un programme, mais comme des actrices de leur propre avenir. Elles apparaissent confiantes, ambitieuses et pleinement capables de réussir dans des domaines souvent perçus comme masculins. Cette représentation contribue à créer de nouveaux modèles d’identification pour les adolescentes.

Le projet ne s’arrête pas à la diffusion d’une chanson ou d’un clip vidéo. Dans les mois à venir, une tournée régionale conduira les artistes et les équipes de sensibilisation dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kédougou. Des concerts, rencontres communautaires, ateliers interactifs et séances de sensibilisation permettront d’échanger directement avec les populations. L’objectif est de toucher les familles, les leaders communautaires, les enseignants et les jeunes eux-mêmes afin de créer un environnement favorable à l’éducation des filles. Le message résonne avec force : les rêves des filles ont autant de valeur que ceux des garçons. Elles peuvent devenir scientifiques, ingénieures, chercheuses, inventrices ou leaders technologiques si la société leur en donne les moyens.

FATOU BA