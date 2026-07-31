À travers son nouveau projet musical, l’artiste s’engage à reverser 50 % des recettes à Teranga École de Musique, qui prévoit de former dix enfants au piano, à la guitare et à la batterie.

La musique peut divertir, mais elle peut aussi transmettre, former et ouvrir des perspectives. C’est le pari de Stelle Natty avec « Rayonne », son nouvel EP composé de trois titres : Trust, Héritage et Rayonne.

Entre afropop, sonorités africaines et messages d’espérance, l’artiste associe cette sortie à une initiative en faveur des jeunes talents de Bambilor. Une partie des revenus générés par l’EP doit en effet contribuer au lancement de la première classe de Teranga École de Musique. Placé sous la direction de Pierre Diouf, ce projet ambitionne de rendre l’apprentissage de la musique accessible aux enfants de la localité.

Pour cette première cohorte, dix jeunes de Bambilor seront sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires. Ils suivront une formation en piano, en guitare et en batterie. Au-delà de l’apprentissage instrumental, l’initiative entend développer leur créativité, leur discipline et leur confiance en eux. L’engagement financier annoncé est conséquent : 50 % des recettes tirées de la vente et de l’exploitation de « Rayonne » seront reversées à Teranga École de Musique. Chaque achat ou écoute du projet devrait ainsi contribuer au financement de la formation des bénéficiaires.

À travers cette démarche, Stelle Natty veut faire de son art un levier de transformation sociale. La formule qui accompagne l’EP, « Trust in your heritage and let your soul rayonne », invite chacun à croire en son potentiel, à assumer son héritage et à puiser dans son histoire la force d’avancer. Figure de la nouvelle génération de femmes bassistes au Sénégal et en Afrique, l’artiste se distingue par une voix douce et profonde ainsi que par sa présence scénique.

Nourri de gospel, de pop, de soul et d’afro-fusion, son univers musical traduit une volonté de transmettre et de créer des possibilités à travers l’art. Avec « Rayonne », Stelle Natty donne ainsi une portée concrète à sa musique. À Bambilor, dix enfants pourraient être les premiers bénéficiaires d’un projet dans lequel la réussite artistique ne se mesure pas seulement à l’audience, mais aussi aux vocations qu’elle fait naître.

Fatou Ba