Publié le 31 Jul 2026 - 15:50
 SORTIE D’EP - MUSIQUE

Stelle Natty fait rayonner la musique à Bambilor

 

À travers son nouveau projet musical, l’artiste s’engage à reverser 50 % des recettes à Teranga École de Musique, qui prévoit de former dix enfants au piano, à la guitare et à la batterie.

 

La musique peut divertir, mais elle peut aussi transmettre, former et ouvrir des perspectives. C’est le pari de Stelle Natty avec « Rayonne », son nouvel EP composé de trois titres : Trust, Héritage et Rayonne.

Entre afropop, sonorités africaines et messages d’espérance, l’artiste associe cette sortie à une initiative en faveur des jeunes talents de Bambilor. Une partie des revenus générés par l’EP doit en effet contribuer au lancement de la première classe de Teranga École de Musique. Placé sous la direction de Pierre Diouf, ce projet ambitionne de rendre l’apprentissage de la musique accessible aux enfants de la localité.

Pour cette première cohorte, dix jeunes de Bambilor seront sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires. Ils suivront une formation en piano, en guitare et en batterie. Au-delà de l’apprentissage instrumental, l’initiative entend développer leur créativité, leur discipline et leur confiance en eux. L’engagement financier annoncé est conséquent : 50 % des recettes tirées de la vente et de l’exploitation de « Rayonne » seront reversées à Teranga École de Musique. Chaque achat ou écoute du projet devrait ainsi contribuer au financement de la formation des bénéficiaires.

À travers cette démarche, Stelle Natty veut faire de son art un levier de transformation sociale. La formule qui accompagne l’EP, « Trust in your heritage and let your soul rayonne », invite chacun à croire en son potentiel, à assumer son héritage et à puiser dans son histoire la force d’avancer. Figure de la nouvelle génération de femmes bassistes au Sénégal et en Afrique, l’artiste se distingue par une voix douce et profonde ainsi que par sa présence scénique.

Nourri de gospel, de pop, de soul et d’afro-fusion, son univers musical traduit une volonté de transmettre et de créer des possibilités à travers l’art. Avec « Rayonne », Stelle Natty donne ainsi une portée concrète à sa musique. À Bambilor, dix enfants pourraient être les premiers bénéficiaires d’un projet dans lequel la réussite artistique ne se mesure pas seulement à l’audience, mais aussi aux vocations qu’elle fait naître.

Fatou Ba

Section: 
people
PORTRAIT – FATOU SÈNE : Le nouveau souffle de Blaise Senghor
PORTRAIT - FAZAHO, DOMOU ÑEENO : La voix libre de Guinaw Rails
ANNIVERSAIRE : Positive Black Soul célèbre ses 37 ans au Grand Théâtre
PLACE DU SOUVENIR AFRICAIN : Ngakane Diouf Gning, l’architecte d’une mémoire vivante
OMG - ARTISTE – RAPPEUSE – AUTRICE-COMPOSITRICE "Il faut souvent travailler deux fois plus pour être prise au sérieux"
OUMAR DIALLO, MÉDIATEUR CULTUREL Passion et transmission
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MUSISUE : Aziz Coulibaly sort le premier album 100% IA
L'acteur Danny Glover, star de l’Arme fatale, révèle être atteint de la maladie d'Alzheimer
“LIMA BEUGA DOON” : Quand les filles rêvent grand, les STEM s’ouvrent à elles
CENTENAIRE : Wade, cent ans - l'homme et la légende
ENTRETIEN - JEANNINE DISSIRAMA BESSOGA, REALISATRICE : “Les savoirs ancestraux, endogènes, sont en train de disparaître”
RAP SENEGALAIS : Big D renaît sur scène
DAAKA DE MÉDINA GOUNASS : Qui est Cheikh Mouhamadou Saïdou Ba, l’initiateur ?
DADDY BIBSON : Silence sur une voix qui dérangeait
Halima Gadji, au-delà et dans l’au-delà
NECROLOGIE : Le rideau tombe sur Halima Gadji, l’étoile du cinéma sénégalais
COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2025 : Pape Thiaw, maître du jeu
PORTRAIT - MAMADY NDIAYE ALIAS BOY NDIAYE Le pêcheur de Guet Ndar, “homme de la mer et du ballon”
ADJA DIAL MBAYE : Une voix intemporelle s’éteint
RAPPORTS CENTIF : Wally Seck mis en liberté provisoire, Madiambal recherché