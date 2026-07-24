Enracinée dans la banlieue dakaroise, Fatou Gueye, alias Fazaho, transforme son vécu et les réalités sociales en matière artistique. Par son rap engagé, elle entend porter la voix des femmes et de tous ceux que la société écoute trop peu.

Née dans les années 2000 et élevée à Guinaw Rails, dans la banlieue dakaroise, Fatou Gueye n’a jamais cherché à dissimuler ses origines. Sous le nom de Fazaho, elle en a fait une identité, une force et la principale source d’inspiration de sa musique. Fière de son quartier, la jeune rappeuse revendique un art profondément ancré dans les réalités de la société sénégalaise.

Son nom de scène porte la trace de l’une de ses premières influences. Très jeune, Fatou Gueye découvre la chanteuse Zaho et développe, à son écoute, un intérêt grandissant pour la musique. Avec le temps, elle trouve cependant sa propre voie et choisit le rap engagé pour raconter son histoire, exprimer ses convictions et mettre des mots sur ce que d’autres préfèrent taire.

C’est en 2019 qu’elle se lance véritablement dans l’aventure musicale. Elle se distingue progressivement par une plume incisive et une parole nourrie de son vécu, de celui de ses proches et des réalités observées dans son environnement.

Une visite dans une prison pour femmes donne une nouvelle dimension à son engagement. Les échanges avec les détenues et les récits de leurs parcours la bouleversent. Cette expérience agit comme un déclic : Fazaho prend pleinement conscience que la musique peut aller au-delà du divertissement. Elle peut devenir un moyen de dénoncer les injustices, de défendre des causes et d’offrir une tribune à celles et ceux qui en sont privés.

Une musique puisée dans le réel

Depuis, la rappeuse construit un répertoire dans lequel s’entremêlent expériences personnelles, convictions et préoccupations sociales. De Negou Seuy, sorti en 2020, à Stop Covid, Saiy May Name, Free Sénégal, Sista Fa Mogui Ni et Délibération, jusqu’à Fazaho Is Back et Violence faites aux femmes, dévoilés en 2025, ses morceaux dessinent progressivement les contours d’une identité artistique singulière.

Chez Fazaho, chaque titre porte une histoire. Ce peut être la sienne, celle d’un proche ou d’une personne rencontrée au hasard de son parcours. Sa musique se présente ainsi comme le miroir d’une expérience personnelle, mais aussi d’une conscience sociale qui s’est affirmée au fil des années.

L’artiste estime avoir gagné en maturité, en assurance et en responsabilité. Une évolution qui se reflète dans ses textes, mais également dans la manière dont elle envisage désormais sa carrière.

L’année 2026 marque, à cet égard, une étape importante. Fazaho remporte Dame Hip Hop, une compétition entièrement consacrée aux femmes évoluant dans le mouvement. Cette consécration lui vaut un prix d’un million de francs CFA ainsi qu’une résidence artistique destinée à accompagner son développement.

Dans la même dynamique, la jeune rappeuse participe à un festival en Mauritanie. Cette première ouverture à l’international lui permet de franchir les frontières, de se confronter à un nouveau public et d’élargir son horizon artistique.

Ces expériences ne représentent toutefois, à ses yeux, qu’un commencement. La résidence, les rencontres et cette nouvelle visibilité renforcent son ambition et sa conviction que le travail et la persévérance peuvent ouvrir des portes.

Porter la voix des femmes

Malgré les premières marques de reconnaissance, Fazaho demeure profondément attachée à son identité. Elle se définit fièrement comme une « Domou Ñeeno », une enfant de Guinaw Rails, qui porte en elle l’énergie de la banlieue et la volonté de faire entendre une parole différente.

Son combat artistique est aussi celui d’une femme déterminée à inspirer une nouvelle génération. Dans un milieu longtemps dominé par les hommes, elle veut contribuer à renforcer la présence et la visibilité des rappeuses. Ses textes abordent ainsi la condition féminine, les violences faites aux femmes, les inégalités et les difficultés auxquelles sont confrontées les populations des quartiers populaires.

Son ambition dépasse donc la seule réussite musicale. Fazaho souhaite laisser l’image d’une femme demeurée fidèle à ses valeurs, à ses origines et à son identité. Aux jeunes filles de la banlieue, elle adresse un message simple : rêver grand est un droit et le lieu de naissance ne doit jamais devenir une limite.

À Guinaw Rails, là où tout a commencé, Fazaho poursuit ainsi l’écriture de son histoire. Avec sa voix, sa plume et ses convictions, elle entend faire du rap un espace de liberté et d’expression. Celui d’une jeune femme qui refuse le silence, assume son parcours et transforme son vécu en force artistique. Plus qu’une rappeuse, Fazaho aspire à devenir la voix de celles et ceux que l’on entend trop peu.

Fatou Ba