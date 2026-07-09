Quand vous lui demandez s'il est influenceur, il vous corrige presque aussitôt : ''je suis médiateur culturel''. Pourtant, sur les réseaux, on ne parle que de lui, on ne cite que ses analyses, on n'attend que ses vidéos. Son histoire avec la musique explique peut-être ce refus tranquille d'une étiquette qu'il pourrait pourtant porter sans effort. Laquelle histoire commence dans l'ombre, avant de trouver la lumière. EnQuête vous la conte ici.

Refuser le mot ''influenceur'' à l'ère où tout le monde le convoite n'est pas chose courante. C'est à la limite étonnant, surtout qu'ici, le principal concerné est devenu, sous le pseudonyme OMD Vibes, une référence pour des milliers de passionnés de musique et de culture au Sénégal. Pour résumer ce qui le distingue, Oumar Diallo vous dira, avec la certitude tranquille de ceux qui savent où ils vont : ''la culture mérite d'être racontée avec autant de sérieux que l'actualité politique ou économique''. De sa vie, avant les caméras et les vidéos, Oumar Diallo ne s'est jamais contenté d'assister aux spectacles. Il observait, questionnait, prenait des notes, quand d'autres se contentaient d'applaudir.

''Je viens de Thiès. Bien avant mon bac, j'étais déjà de tous les concerts, tous les festivals, toutes les conférences culturelles. Je n'y allais pas pour regarder, j'y allais pour comprendre'', se remémore-t-il. Le hip-hop devient son premier terrain d'exploration.

Au-delà des rythmes et des textes, il y découvre une culture porteuse de valeurs, d'engagement, d'identité. Peu à peu, son regard dépasse la scène pour embrasser tous les métiers qui l'entourent : management, production, communication culturelle, organisation d'événements. Aujourd'hui étudiant en Master 2 au département d'anglais, il mène en parallèle des recherches universitaires sur l'influence de la musique afro-américaine dans les politiques publiques des États-Unis. Un sujet qui dit à lui seul comment il conçoit la musique : non comme un divertissement, mais comme un phénomène social et politique.

Le visage derrière la caméra

Son apprentissage ne s'est pourtant pas fait dans les amphithéâtres seuls. Festivals, panels, ateliers, formations spécialisées : Oumar Diallo revendique une formation construite sur le terrain, loin des théories toutes faites. Avant de devenir le visage d'OMD Vibes, il a longtemps travaillé dans l'ombre. Caméra à la main, il couvrait concerts et événements, documentant la scène artistique sans jamais apparaître à l'écran. Cette première vie lui a appris les coulisses du métier, avant même d'en devenir un acteur reconnu. Le passage devant la caméra ne relevait pourtant d'aucune quête de visibilité. Ce sont ses proches qui l'y ont poussé.

''Tu analyses les projets, tu connais les artistes, pourquoi ne pas partager tout cela avec le public ?'', lui répétait-on. Cette confiance a fini par le convaincre. C'est ainsi qu'est né OMD Vibes. Très vite, le créateur affirme une identité éditoriale singulière. Là où beaucoup se limitent aux sorties d'albums et aux polémiques du jour, lui choisit de raconter les histoires qui entourent les œuvres. ''Je ne cherche pas seulement à commenter l'actualité. Je veux transmettre des connaissances et créer un lien entre le public et les créateurs'', explique-t-il.

Le critique qui ne fait pas d'éloges

Ce qui distingue Oumar Diallo, ce n'est pas seulement la manière de raconter, c'est ce qu'il refuse de faire. ''Valoriser un artiste ne signifie pas uniquement faire des éloges'', affirme-t-il, presque en guise de credo. Pour lui, une critique constructive participe autant au développement des carrières qu'à la professionnalisation de toute une industrie. Informer, contextualiser, analyser et, au besoin, questionner : voilà, selon lui, les missions d'un créateur crédible. Une exigence qui tranche dans un paysage numérique où le sensationnel fait souvent office de boussole. Cette même rigueur, il l'applique à son rapport aux nouvelles technologies. Là où l'intelligence artificielle est présentée par certains comme une menace pour les métiers créatifs, lui la considère comme un simple outil de travail, utile pour la recherche documentaire, la préparation de scripts, l'organisation des idées. Mais il pose une limite claire : ''L'outil peut faciliter le travail, mais il ne peut pas créer une identité.''

Comme beaucoup de jeunes créateurs indépendants, son parcours n'a rien d'un long fleuve tranquille. Derrière les vidéos publiées avec régularité se cachent des contraintes bien réelles. Étudiant, il doit concilier cours, déplacements, tournages et production de contenus. Le téléphone qui lui a servi à réaliser ses premières vidéos, il l'a acheté grâce à sa bourse d'études. Une anecdote qu'il raconte volontiers, sans amertume ni fierté excessive, simplement pour rappeler une vérité qu'il a lui-même vécue : ''Il faut commencer avec ce que l'on possède.'' Parmi les souvenirs qui l'ont le plus marqué, il y a ce moment où des inconnus l'ont reconnu dans la rue.

Plus surprenant encore : les encouragements de personnes de cinquante ans, abonnées à ses contenus sur TikTok, loin du public qu'on imagine habituellement pour ce genre de plateforme. Il y a aussi cette rencontre avec Youssou Ndour, lors d'un concert du duo Amadou & Mariam à l'Institut français de Dakar. Les mots de l'icône, ce jour-là, résonnent encore chez lui comme une reconnaissance précieuse.

Vers le documentaire et au-delà

Loin de vouloir s'arrêter aux formats courts des réseaux sociaux, OMD Vibes nourrit désormais des ambitions plus vastes : documentaires, podcasts, émissions éducatives, productions capables de raconter autrement la culture africaine. Il veut aussi accompagner davantage les artistes dans la structuration de leurs carrières. À travers des initiatives comme Edge Studio, il espère participer à l'émergence d'un écosystème culturel plus professionnel, d'abord au Sénégal, puis dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Aux jeunes qui rêvent de suivre la même voie, son discours reste fidèle à son propre parcours : ne pas attendre le matériel idéal ni les conditions parfaites.

Pour lui, la réussite repose avant tout sur la vision, la discipline, la curiosité et la régularité. À travers OMD Vibes, Oumar Diallo construit bien plus qu'une présence numérique. Il participe, à sa manière discrète et exigeante, à l'émergence d'une génération de passeurs de culture — convaincus que les réseaux sociaux peuvent aussi devenir des espaces de savoir et de mémoire. Dans un paysage souvent dominé par l'instantané, lui a choisi de ralentir. Et c'est peut-être cette lenteur assumée qui, en définitive, fait toute sa vitesse.

Fatou Ba