Le groupe de hip-hop sénégalais Positive Black Soul, fondé en 1989 par Didier Awadi et Duggy Tee, célébrera ses 37 ans de carrière lors d’un concert prévu le 8 août prochain au Grand Théâtre national de Dakar. Les détails de l’événement seront présentés ce mercredi au cours d’un point de presse.

Positive Black Soul (PBS) s’apprête à célébrer ses 37 ans d’existence. Le groupe formé par Didier Awadi et Amadou Barry, plus connu sous le nom de Duggy Tee, annonce un concert anniversaire, le samedi 8 août 2026, dans la grande salle du Grand Théâtre national de Dakar.

Créé en 1989, PBS fait partie des formations pionnières du hip-hop sénégalais. Cet anniversaire sera l’occasion pour ses deux membres fondateurs de revenir sur plus de trois décennies de parcours musical et de présence dans le mouvement hip-hop.

Avant le concert, Didier Awadi et Duggy Tee feront face à la presse ce mercredi 22 juillet, à 11 heures, dans la salle de conférence du Grand Théâtre. Cette rencontre devrait permettre de présenter le programme et les modalités de la célébration.

Le 37e anniversaire intervient peu après l’élévation des deux artistes au grade d’officier de l’Ordre national du Lion. Une distinction nationale qui récompense leur contribution à la musique et à la culture sénégalaises.

À travers ce concert, Positive Black Soul entend marquer sa longévité sur la scène musicale. Le groupe a accompagné l’émergence et le développement du rap sénégalais, tout en inscrivant sa démarche artistique dans les réalités sociales et politiques du continent.

Les organisateurs n’ont pas encore communiqué la programmation complète de la soirée, les noms des artistes invités ni les conditions d’accès au concert. Ces informations devraient être dévoilées lors du point de presse prévu ce mercredi.