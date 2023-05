A moins de deux mois de la célébration de la fête de Tabaski, les Téfankés du parc des petits ruminants de Séras sollicitent une audience au président de la République pour lui faire part de leurs difficultés qui ont pour noms accaparement des financements et infiltration de leur secteur.

Une audience au Chef de l’État pour lui faire part des mille et une difficultés qu’ils sont en train de rencontrer. C’est ce que souhaitent les éleveurs du parc des petits ruminants de Séras. Hier lors d’un point de presse, leur porte-parole a soutenu que la seule personne qui peut trouver une solution à leurs difficultés est le Président Macky Sall. Pour Arona Mamadou Sow, leurs difficultés ont pour noms accaparement des financements et infiltration des étrangers dans leur secteur. ‘’Depuis 2012, dit-il, nous sommes avec le président Macky Sall. Nous avons tenu beaucoup de meetings dans le passé pour le faire gagner, donc, si on voit des choses anormales, nous lui en faisons part’’.

‘’On ne peut pas comprendre qu’il reçoive des gens qui se font passer pour des Téfankés et nous laisse en rade. Il faut qu’il sache que les personnes qu’il a reçues dernièrement ne sont pas nos mandataires, car elles n’ont pas pu lui dire nos doléances qu’elles ne connaissent pas. Il y a des intrus dans notre secteur qui tentent de prendre notre place. Il faut que cela cesse. Nous voulons qu’il nous accorde une audience, afin qu’on lui parle de tous les maux dont notre parc souffre. Les éleveurs du dimanche ne rendent pas service à notre métier. Ils sont là juste pour se faire des sous. Nous n'allons pas faire une grève, encore moins porter des brassages rouges, vu la sensibilité de notre secteur. Vous savez bien que si jamais on part en grève, ceux qui vont baptiser leurs enfants vont manger des biscuits. Ce qui est inconcevable’’, déclare Arona Mamadou Sow.

Ainsi, ajoute-il : ‘’Il est temps que Macky nous accorde une audience, afin qu’on puisse lui dire tous nos soucis. Dieu sait que ce parc est confronté à beaucoup de problèmes. Nos doléances, nous en avons à gogo. La seule personne qui peut mettre fin à nos difficultés, c’est le Chef de l’État. Ce ne sera ni un ministre encore moins des députés. Une fois en face de lui, sans intermédiaire, nous allons tout lui dire. Parmi nos difficultés figurent en tête les financements. Nous avons constaté qu’il y a des gens qui ne sont pas dans le secteur à qui on finance à hauteur de 500 millions, pour les opérations de tabaski, pour par la suite, venir dans le parc financer quelques personnes avec des montants qui tournent autour de 2 millions F CFA. On nous divise. Personne ne fait plus de recettes dans ce parc. Des étrangers sont venus prendre notre marché. Nous sommes inquiets, à quelques mois de la fête de la tabaski. Nous espérons être reçus en audience, avant. Toutes les régions sont représentées dans ce parc. Nous souffrons vraiment. L’autre souci est que des personnes sont venues nous infiltrer. Des individus qui viennent accaparer le secteur. Ils nous bloquent et cela impacte nos revenus’’.

Ainsi, es Téfankés du parc des petits ruminants de Pikine espèrent être reçus, afin qu’ils puissent trouver solutions à leurs soucis. Il renseigne que 6000 individus y évoluent dont les 4000 sont des jeunes.

CHEIKH THIAM